https://ria.ru/20221123/shkola-1833713349.html
"Школа 800" в Верхних Печерах примет учеников в 2023 году
"Школа 800" в Верхних Печерах примет учеников в 2023 году - РИА Новости, 23.11.2022
"Школа 800" в Верхних Печерах примет учеников в 2023 году
"Школа 800" в Верхних Печерах планирует приступить к приему учеников в январе 2023 года, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:35
2022-11-23T16:35
2022-11-23T16:35
нижегородская область
общество
глеб никитин
нижегородская область
нижний новгород
бор
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя — РИА Новости. "Школа 800" в Верхних Печерах планирует приступить к приему учеников в январе 2023 года, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии с жителями в среду.Масштабный образовательный центр "Школа 800" начали строить в Нижегородской области в июне 2020 года. Образовательный центр будет состоять из нескольких корпусов в Нижнем Новгороде, в том числе в Верхних Печерах, и в городе Бор."Строительство здания завершено. На прошлой неделе здание "Школы 800" в Верхних Печерах получило заключение о соответствии проектной документации и было введено в эксплуатацию. С этого момента начался процесс подготовки к лицензированию", - рассказал губернатор Нижегородской области.Никитин сообщил, что Роспотребнадзор начал проведение экспертиз воды, микроклимата, освещения, чтобы выдать соответствующие заключения. Параллельно Рособрнадзор проверяет образовательные программы "Школы 800". "По итогам работы Роспотребнадзора и Рособрнадзора мы ожидаем получения лицензии до конца текущего года. К моменту лицензирования образовательная программа будет опубликована на сайте "Школы 800". После этого обнародуем правила приема. Планируем, что "Школа 800" в Верхних Печерах начнет прием учеников в январе 2023 года. Это будет проходить в контакте с родителями. Учебный процесс стартует с третьего триместра – с 27 февраля 2023 года", - сказал губернатор Нижегородской области.По его словам, приоритет при наборе детей для обучения в корпусе "Школы 800" в микрорайоне Верхние Печеры будет отдаваться жителям микроучастка. Набор первоклассников и старшеклассников в этом учебном году было решено не объявлять, чтобы не прерывать их образовательный процесс в других учреждениях. Перевод учеников начальных и старших классов будет возможен только с 1 сентября 2023 года. Перед началом приемной кампании пройдут встречи с родителями школьников, а также специальные адаптационные дни для детей.В связи с переполненностью муниципальных школ в микрорайоне Верхние Печеры губернатор дал поручение учредителям "Школы 800", в том числе министерству образования Нижегородской области, предпринять особые меры для разгрузки школ №22 и №103. Для учащихся этих школ, проживающих в Верхних Печерах, будет предусмотрен отдельный механизм перевода и зачисления в "Школу 800".Также на прямой линии губернатор сообщил, что проработана схема дорожного движения на подъезде к "Школе 800" в Верхних Печерах. Планируется установить светофоры, искусственные неровности для безопасности движения, дополнительные парковки для подвоза детей, а также организовать движение школьного автобуса.Один из вопросов нижегородцев в ходе прямой линии касался будущей работы корпуса "Школы 800" в Сормовском районе Нижнего Новгорода. В частности, жители обратили внимание на необходимость открытия в нем начальных классов. "Мы ориентируемся, в первую очередь, на интересы самих нижегородцев. Я дам поручение дополнительно проработать вопрос об открытии начальных классов в "Школе 800" в Сормове", – сказал Никитин.
https://ria.ru/20221109/marshruty-1830353031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, глеб никитин, нижегородская область, нижний новгород, бор, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Нижегородская область, Общество, Глеб Никитин, Нижегородская область, Нижний Новгород, Бор, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя — РИА Новости. "Школа 800" в Верхних Печерах планирует приступить к приему учеников в январе 2023 года, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии с жителями в среду.
Масштабный образовательный центр "Школа 800" начали строить в Нижегородской области в июне 2020 года. Образовательный центр будет состоять из нескольких корпусов в Нижнем Новгороде
, в том числе в Верхних Печерах, и в городе Бор
.
"Строительство здания завершено. На прошлой неделе здание "Школы 800" в Верхних Печерах получило заключение о соответствии проектной документации и было введено в эксплуатацию. С этого момента начался процесс подготовки к лицензированию", - рассказал губернатор Нижегородской области.
Никитин сообщил, что Роспотребнадзор
начал проведение экспертиз воды, микроклимата, освещения, чтобы выдать соответствующие заключения. Параллельно Рособрнадзор
проверяет образовательные программы "Школы 800". "По итогам работы Роспотребнадзора и Рособрнадзора мы ожидаем получения лицензии до конца текущего года. К моменту лицензирования образовательная программа будет опубликована на сайте "Школы 800". После этого обнародуем правила приема. Планируем, что "Школа 800" в Верхних Печерах начнет прием учеников в январе 2023 года. Это будет проходить в контакте с родителями. Учебный процесс стартует с третьего триместра – с 27 февраля 2023 года", - сказал губернатор Нижегородской области.
По его словам, приоритет при наборе детей для обучения в корпусе "Школы 800" в микрорайоне Верхние Печеры будет отдаваться жителям микроучастка. Набор первоклассников и старшеклассников в этом учебном году было решено не объявлять, чтобы не прерывать их образовательный процесс в других учреждениях. Перевод учеников начальных и старших классов будет возможен только с 1 сентября 2023 года. Перед началом приемной кампании пройдут встречи с родителями школьников, а также специальные адаптационные дни для детей.
В связи с переполненностью муниципальных школ в микрорайоне Верхние Печеры губернатор дал поручение учредителям "Школы 800", в том числе министерству образования Нижегородской области, предпринять особые меры для разгрузки школ №22 и №103. Для учащихся этих школ, проживающих в Верхних Печерах, будет предусмотрен отдельный механизм перевода и зачисления в "Школу 800".
Также на прямой линии губернатор сообщил, что проработана схема дорожного движения на подъезде к "Школе 800" в Верхних Печерах. Планируется установить светофоры, искусственные неровности для безопасности движения, дополнительные парковки для подвоза детей, а также организовать движение школьного автобуса.
Один из вопросов нижегородцев в ходе прямой линии касался будущей работы корпуса "Школы 800" в Сормовском районе Нижнего Новгорода. В частности, жители обратили внимание на необходимость открытия в нем начальных классов. "Мы ориентируемся, в первую очередь, на интересы самих нижегородцев. Я дам поручение дополнительно проработать вопрос об открытии начальных классов в "Школе 800" в Сормове", – сказал Никитин.