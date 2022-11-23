https://ria.ru/20221123/sberbank-1833775199.html

Сбербанк получил разрешение на открытие второго индийского офиса

Сбербанк получил разрешение на открытие второго индийского офиса - РИА Новости, 23.11.2022

Сбербанк получил разрешение на открытие второго индийского офиса

Сбербанк получил разрешение индийского регулятора на открытие второго офиса в стране - в городе Мумбаи, планирует открыть его в 2023 году, заявил первый зампред РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T19:33

2022-11-23T19:33

2022-11-23T20:09

сбербанк россии

экономика

анатолий попов

нью-дели

индия

мумбаи

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сбербанк получил разрешение индийского регулятора на открытие второго офиса в стране - в городе Мумбаи, планирует открыть его в 2023 году, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин."Да, мы получили разрешение регулятора на открытие офиса в Мумбаи и планируем его открыть в 2023 году", - сказал он журналистам в кулуарах международной конференции Сбербанка AI Journey.Сегодня у банка есть филиал в Нью-Дели, который работает с 2010 года. В прошлом году индийская "дочка" была докапитализирована, и в настоящее время ее собственный капитал достиг 100 миллионов долларов.Зампред правления банка Анатолий Попов в сентябре говорил, что Сбербанк хочет в 2023 году открыть офис в Индии в городе Мумбаи и для этого отправил соответствующий запрос местному регулятору.

https://ria.ru/20221111/sberbank-1830749288.html

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мумбаи

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сбербанк россии, экономика, анатолий попов, нью-дели, индия, мумбаи