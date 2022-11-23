https://ria.ru/20221123/sberbank-1833775199.html
Сбербанк получил разрешение на открытие второго индийского офиса
Сбербанк получил разрешение на открытие второго индийского офиса - РИА Новости, 23.11.2022
Сбербанк получил разрешение на открытие второго индийского офиса
Сбербанк получил разрешение индийского регулятора на открытие второго офиса в стране - в городе Мумбаи, планирует открыть его в 2023 году, заявил первый зампред РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T19:33
2022-11-23T19:33
2022-11-23T20:09
сбербанк россии
экономика
анатолий попов
нью-дели
индия
мумбаи
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сбербанк получил разрешение индийского регулятора на открытие второго офиса в стране - в городе Мумбаи, планирует открыть его в 2023 году, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин."Да, мы получили разрешение регулятора на открытие офиса в Мумбаи и планируем его открыть в 2023 году", - сказал он журналистам в кулуарах международной конференции Сбербанка AI Journey.Сегодня у банка есть филиал в Нью-Дели, который работает с 2010 года. В прошлом году индийская "дочка" была докапитализирована, и в настоящее время ее собственный капитал достиг 100 миллионов долларов.Зампред правления банка Анатолий Попов в сентябре говорил, что Сбербанк хочет в 2023 году открыть офис в Индии в городе Мумбаи и для этого отправил соответствующий запрос местному регулятору.
https://ria.ru/20221111/sberbank-1830749288.html
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сбербанк россии, экономика, анатолий попов, нью-дели, индия, мумбаи
Сбербанк России, Экономика, Анатолий Попов, Нью-Дели, Индия, Мумбаи
19:33 23.11.2022 (обновлено: 20:09 23.11.2022)
Сбербанк получил разрешение на открытие второго индийского офиса
Сбербанк получил разрешение на открытие офиса в индийском Мумбаи в 2023 году