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Сбербанк получил разрешение на открытие второго индийского офиса - РИА Новости, 23.11.2022
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Сбербанк получил разрешение на открытие второго индийского офиса
Сбербанк получил разрешение на открытие второго индийского офиса - РИА Новости, 23.11.2022
Сбербанк получил разрешение на открытие второго индийского офиса
Сбербанк получил разрешение индийского регулятора на открытие второго офиса в стране - в городе Мумбаи, планирует открыть его в 2023 году, заявил первый зампред РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T19:33
2022-11-23T20:09
сбербанк россии
экономика
анатолий попов
нью-дели
индия
мумбаи
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сбербанк получил разрешение индийского регулятора на открытие второго офиса в стране - в городе Мумбаи, планирует открыть его в 2023 году, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин."Да, мы получили разрешение регулятора на открытие офиса в Мумбаи и планируем его открыть в 2023 году", - сказал он журналистам в кулуарах международной конференции Сбербанка AI Journey.Сегодня у банка есть филиал в Нью-Дели, который работает с 2010 года. В прошлом году индийская "дочка" была докапитализирована, и в настоящее время ее собственный капитал достиг 100 миллионов долларов.Зампред правления банка Анатолий Попов в сентябре говорил, что Сбербанк хочет в 2023 году открыть офис в Индии в городе Мумбаи и для этого отправил соответствующий запрос местному регулятору.
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сбербанк россии, экономика, анатолий попов, нью-дели, индия, мумбаи
Сбербанк России, Экономика, Анатолий Попов, Нью-Дели, Индия, Мумбаи
19:33 23.11.2022 (обновлено: 20:09 23.11.2022)
 
Сбербанк получил разрешение на открытие второго индийского офиса

Сбербанк получил разрешение на открытие офиса в индийском Мумбаи в 2023 году

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСтенд "Сбера"
Стенд Сбера - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд "Сбера". Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сбербанк получил разрешение индийского регулятора на открытие второго офиса в стране - в городе Мумбаи, планирует открыть его в 2023 году, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
"Да, мы получили разрешение регулятора на открытие офиса в Мумбаи и планируем его открыть в 2023 году", - сказал он журналистам в кулуарах международной конференции Сбербанка AI Journey.
Сегодня у банка есть филиал в Нью-Дели, который работает с 2010 года. В прошлом году индийская "дочка" была докапитализирована, и в настоящее время ее собственный капитал достиг 100 миллионов долларов.
Зампред правления банка Анатолий Попов в сентябре говорил, что Сбербанк хочет в 2023 году открыть офис в Индии в городе Мумбаи и для этого отправил соответствующий запрос местному регулятору.
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Сбербанк РоссииЭкономикаАнатолий ПоповНью-ДелиИндияМумбаи
 
 
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