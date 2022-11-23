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США манипулируют санкциями в коммерческих интересах, заявили в Госдуме - РИА Новости, 23.11.2022
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США манипулируют санкциями в коммерческих интересах, заявили в Госдуме
США манипулируют санкциями в коммерческих интересах, заявили в Госдуме - РИА Новости, 23.11.2022
США манипулируют санкциями в коммерческих интересах, заявили в Госдуме
Вашингтон манипулирует режимом санкций в коммерческих интересах, ослабление режима предполагается там, где это выгодно США, заявил РИА Новости депутат ГД от... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:11
2022-11-23T10:11
экономика
цены на нефть
олег морозов
сша
россия
министерство финансов сша
госдума рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вашингтон манипулирует режимом санкций в коммерческих интересах, ослабление режима предполагается там, где это выгодно США, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.В опубликованном ранее документе Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) сообщалось, что потолок цен на нефть из РФ не будет применяться в случае существенной переработки российской нефти за пределами страны. При этом американские лица могут оказывать услуги, которые связаны с российской нефтью, купленной выше ценового лимита, если они обнаружат это только в процессе аттестации и получат специальную лицензию, говорится в опубликованном документе минфина США."США манипулируют режимом санкций в своих коммерческих интересах. То есть там, где выгодно, к примеру, получать российскую нефть для глубокой переработки, там режим ослабляет", - сказал он.По словам парламентария, экономические отношения с США означают для Вашингтона "оставить незапрещенным только то, без чего американцы просто не могут". "Титан, например. И здесь хорошо бы подумать: а нам действительно это нужно?", - добавил он.Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов. Агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники ранее писало, что страны G7 рассчитывают объявить, на каком уровне будет установлен ценовой предел для российской нефти, 23 ноября.Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
https://ria.ru/20221123/tranzaktsii-1833523640.html
https://ria.ru/20221013/neft-1823860377.html
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экономика, цены на нефть, олег морозов, сша, россия, министерство финансов сша, госдума рф, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Олег Морозов, США, Россия, Министерство финансов США, Госдума РФ, Санкции в отношении России
10:11 23.11.2022
 
США манипулируют санкциями в коммерческих интересах, заявили в Госдуме

Депутат Морозов считает, что США манипулируют санкциями в коммерческих интересах

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вашингтон манипулирует режимом санкций в коммерческих интересах, ослабление режима предполагается там, где это выгодно США, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
В опубликованном ранее документе Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) сообщалось, что потолок цен на нефть из РФ не будет применяться в случае существенной переработки российской нефти за пределами страны. При этом американские лица могут оказывать услуги, которые связаны с российской нефтью, купленной выше ценового лимита, если они обнаружат это только в процессе аттестации и получат специальную лицензию, говорится в опубликованном документе минфина США.
Объект нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
01:30
США разрешили поставки российской нефти в ряд стран ЕС
"США манипулируют режимом санкций в своих коммерческих интересах. То есть там, где выгодно, к примеру, получать российскую нефть для глубокой переработки, там режим ослабляет", - сказал он.
По словам парламентария, экономические отношения с США означают для Вашингтона "оставить незапрещенным только то, без чего американцы просто не могут". "Титан, например. И здесь хорошо бы подумать: а нам действительно это нужно?", - добавил он.
Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов. Агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники ранее писало, что страны G7 рассчитывают объявить, на каком уровне будет установлен ценовой предел для российской нефти, 23 ноября.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Заместитель председателя правительства России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 21:16
Новак ответил на заявления США об установке потолка цен на российскую нефть
 
ЭкономикаЦены на нефтьОлег МорозовСШАРоссияМинистерство финансов СШАГосдума РФСанкции в отношении России
 
 
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