https://ria.ru/20221123/rvio-1833666697.html
Пленарное заседание форума РВИО к столетию СССР. Прямая трансляция
Пленарное заседание форума РВИО к столетию СССР. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.11.2022
Пленарное заседание форума РВИО к столетию СССР. Прямая трансляция
В выставочном зале "Манеж" проходит пленарное заседание форума "История для будущего. К 100-летию СССР", организованного Российским военно-историческим... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:00
2022-11-23T17:00
2022-11-23T17:15
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российское военно-историческое общество (рвио)
ссср
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В выставочном зале "Манеж" проходит пленарное заседание форума "История для будущего. К 100-летию СССР", организованного Российским военно-историческим обществом (РВИО) Владимира Мединского.
ссср
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5
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833663725_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_b5ff2d51d8c48ef09e4c47032ae9956a.jpg
LIVE: Пленарное заседание форума РВИО к 100-летию СССР
LIVE: Пленарное заседание форума РВИО к 100-летию СССР
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PT108M20S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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видео, российское военно-историческое общество (рвио), ссср, видео
Видео, Российское военно-историческое общество (РВИО), СССР
Пленарное заседание форума РВИО к столетию СССР. Прямая трансляция
В выставочном зале "Манеж" проходит пленарное заседание форума "История для будущего. К 100-летию СССР", организованного Российским военно-историческим обществом (РВИО) Владимира Мединского.
2022-11-23T17:00
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PT108M20S
17:00 23.11.2022 (обновлено: 17:15 23.11.2022)
Пленарное заседание форума РВИО к столетию СССР. Прямая трансляция
В выставочном зале "Манеж" проходит пленарное заседание форума "История для будущего. К 100-летию СССР", организованного Российским военно-историческим обществом (РВИО) Владимира Мединского.