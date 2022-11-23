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Пленарное заседание форума РВИО к столетию СССР. Прямая трансляция

Пленарное заседание форума РВИО к столетию СССР. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.11.2022

Пленарное заседание форума РВИО к столетию СССР. Прямая трансляция

В выставочном зале "Манеж" проходит пленарное заседание форума "История для будущего. К 100-летию СССР", организованного Российским военно-историческим... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T17:00

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видео

российское военно-историческое общество (рвио)

ссср

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В выставочном зале "Манеж" проходит пленарное заседание форума "История для будущего. К 100-летию СССР", организованного Российским военно-историческим обществом (РВИО) Владимира Мединского.

ссср

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видео, российское военно-историческое общество (рвио), ссср, видео