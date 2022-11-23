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Пленарное заседание форума РВИО к столетию СССР. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.11.2022
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Пленарное заседание форума РВИО к столетию СССР. Прямая трансляция
Пленарное заседание форума РВИО к столетию СССР. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.11.2022
Пленарное заседание форума РВИО к столетию СССР. Прямая трансляция
В выставочном зале "Манеж" проходит пленарное заседание форума "История для будущего. К 100-летию СССР", организованного Российским военно-историческим... РИА Новости, 23.11.2022
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российское военно-историческое общество (рвио)
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В выставочном зале "Манеж" проходит пленарное заседание форума "История для будущего. К 100-летию СССР", организованного Российским военно-историческим обществом (РВИО) Владимира Мединского.
ссср
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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LIVE: Пленарное заседание форума РВИО к 100-летию СССР
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5
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96
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видео, российское военно-историческое общество (рвио), ссср, видео
Видео, Российское военно-историческое общество (РВИО), СССР
Пленарное заседание форума РВИО к столетию СССР. Прямая трансляция
В выставочном зале "Манеж" проходит пленарное заседание форума "История для будущего. К 100-летию СССР", организованного Российским военно-историческим обществом (РВИО) Владимира Мединского.
2022-11-23T17:00
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17:00 23.11.2022 (обновлено: 17:15 23.11.2022)
 

Пленарное заседание форума РВИО к столетию СССР. Прямая трансляция

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В выставочном зале "Манеж" проходит пленарное заседание форума "История для будущего. К 100-летию СССР", организованного Российским военно-историческим обществом (РВИО) Владимира Мединского.
 
ВидеоРоссийское военно-историческое общество (РВИО)СССР
 
 
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