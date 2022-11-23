https://ria.ru/20221123/reparatsii-1833638867.html
Польша направила ноту 50 странам, объясняя право на репарации от Германии
Польша направила ноту 50 странам, объясняя право на репарации от Германии - РИА Новости, 23.11.2022
Польша направила ноту 50 странам, объясняя право на репарации от Германии
Польша направила ноту 50 странам, объясняя свое право на репарации от Германии, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел, уполномоченный... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:48
2022-11-23T13:48
2022-11-23T13:48
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ВАРШАВА, 23 ноя – РИА Новости. Польша направила ноту 50 странам, объясняя свое право на репарации от Германии, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел, уполномоченный правительства Польши по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота.В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году."До сегодняшнего дня польское государство не получило ответа на официальную ноту, направленную 3 октября в министерство иностранных дел Германии. В связи с этим я хочу проинформировать, что мы предпринимаем действия с целью информирования наших международных партнеров о юридических основаниях, о причинах направления ноты", - сказал Мулярчик."Мы решили, что следует проинформировать наших партнеров из Европейского союза, НАТО, а также Совета Европы о польской позиции, о юридических, практических и моральных основаниях направления нашей ноты в адрес немецкого государства. Нота направлена в примерно 50 стран Европейского союза, НАТО, а также Совета Европы", - пояснил замминистра.
https://ria.ru/20221115/reparatsii-1831700402.html
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в мире, польша, германия, берлин (город), совет европы, нато
В мире, Польша, Германия, Берлин (город), Совет Европы, НАТО
Польша направила ноту 50 странам, объясняя право на репарации от Германии
МИД Польши: Варшава направила ноту 50 странам, объясняя право на репарации от Германии