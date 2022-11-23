https://ria.ru/20221123/remont-1833589685.html

Темрезов: в КЧР капитально отремонтируют поликлинику на 30 тысяч человек

Темрезов: в КЧР капитально отремонтируют поликлинику на 30 тысяч человек - РИА Новости, 23.11.2022

Темрезов: в КЧР капитально отремонтируют поликлинику на 30 тысяч человек

В следующем году после капитального ремонта в селе Учкекен Карачаево-Черкесии откроется поликлиника на 30 тысяч посетителей, сообщил в соцсетях глава республики РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T11:31

2022-11-23T11:31

2022-11-23T11:31

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833588918_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_cbec753926d085ba9acb6eae3cdd2ce2.jpg

ЧЕРКЕССК, 23 ноя – РИА Новости. В следующем году после капитального ремонта в селе Учкекен Карачаево-Черкесии откроется поликлиника на 30 тысяч посетителей, сообщил в соцсетях глава республики Рашид Темрезов."Работы начались в прошлом году, за это время полностью заменили все коммуникации и кровлю. Завершается монтаж окон и внешние отделочные работы. Параллельно ведутся работы внутри здания. Таким образом, здание 80-х годов постройки, которое не ремонтировалось со дня строительства, будет целиком и полностью обновлено", - написал Темрезов.Он отметил, что капремонт ведётся в соответствии с новыми требованиями - это позволит повысить доступность и качество медицинской помощи не только для жителей села Учкекен, но и всего района.

https://ria.ru/20221115/avtomobili-1831654482.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов, общество