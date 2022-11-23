https://ria.ru/20221123/remont-1833589685.html
Темрезов: в КЧР капитально отремонтируют поликлинику на 30 тысяч человек
Темрезов: в КЧР капитально отремонтируют поликлинику на 30 тысяч человек - РИА Новости, 23.11.2022
Темрезов: в КЧР капитально отремонтируют поликлинику на 30 тысяч человек
В следующем году после капитального ремонта в селе Учкекен Карачаево-Черкесии откроется поликлиника на 30 тысяч посетителей, сообщил в соцсетях глава республики РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:31
2022-11-23T11:31
2022-11-23T11:31
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
общество
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ЧЕРКЕССК, 23 ноя – РИА Новости. В следующем году после капитального ремонта в селе Учкекен Карачаево-Черкесии откроется поликлиника на 30 тысяч посетителей, сообщил в соцсетях глава республики Рашид Темрезов."Работы начались в прошлом году, за это время полностью заменили все коммуникации и кровлю. Завершается монтаж окон и внешние отделочные работы. Параллельно ведутся работы внутри здания. Таким образом, здание 80-х годов постройки, которое не ремонтировалось со дня строительства, будет целиком и полностью обновлено", - написал Темрезов.Он отметил, что капремонт ведётся в соответствии с новыми требованиями - это позволит повысить доступность и качество медицинской помощи не только для жителей села Учкекен, но и всего района.
https://ria.ru/20221115/avtomobili-1831654482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рашид темрезов, общество
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Общество