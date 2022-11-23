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Темрезов: в КЧР капитально отремонтируют поликлинику на 30 тысяч человек - РИА Новости, 23.11.2022
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Темрезов: в КЧР капитально отремонтируют поликлинику на 30 тысяч человек
Темрезов: в КЧР капитально отремонтируют поликлинику на 30 тысяч человек - РИА Новости, 23.11.2022
Темрезов: в КЧР капитально отремонтируют поликлинику на 30 тысяч человек
В следующем году после капитального ремонта в селе Учкекен Карачаево-Черкесии откроется поликлиника на 30 тысяч посетителей, сообщил в соцсетях глава республики РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:31
2022-11-23T11:31
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
общество
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ЧЕРКЕССК, 23 ноя – РИА Новости. В следующем году после капитального ремонта в селе Учкекен Карачаево-Черкесии откроется поликлиника на 30 тысяч посетителей, сообщил в соцсетях глава республики Рашид Темрезов."Работы начались в прошлом году, за это время полностью заменили все коммуникации и кровлю. Завершается монтаж окон и внешние отделочные работы. Параллельно ведутся работы внутри здания. Таким образом, здание 80-х годов постройки, которое не ремонтировалось со дня строительства, будет целиком и полностью обновлено", - написал Темрезов.Он отметил, что капремонт ведётся в соответствии с новыми требованиями - это позволит повысить доступность и качество медицинской помощи не только для жителей села Учкекен, но и всего района.
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рашид темрезов, общество
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Общество
11:31 23.11.2022
 

Темрезов: в КЧР капитально отремонтируют поликлинику на 30 тысяч человек

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРТемрезов: в КЧР капитально отремонтируют поликлинику на 30 тысяч человек
Темрезов: в КЧР капитально отремонтируют поликлинику на 30 тысяч человек
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 23 ноя – РИА Новости. В следующем году после капитального ремонта в селе Учкекен Карачаево-Черкесии откроется поликлиника на 30 тысяч посетителей, сообщил в соцсетях глава республики Рашид Темрезов.
"Работы начались в прошлом году, за это время полностью заменили все коммуникации и кровлю. Завершается монтаж окон и внешние отделочные работы. Параллельно ведутся работы внутри здания. Таким образом, здание 80-х годов постройки, которое не ремонтировалось со дня строительства, будет целиком и полностью обновлено", - написал Темрезов.
Темрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля
15 ноября, 15:39Карачаево-Черкесская Республика
Темрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля
Он отметил, что капремонт ведётся в соответствии с новыми требованиями - это позволит повысить доступность и качество медицинской помощи не только для жителей села Учкекен, но и всего района.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовОбщество
 
 
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