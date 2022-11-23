https://ria.ru/20221123/reaktsiya-1833533047.html

Поляков возмутил "плевок в лицо" со стороны украинцев

Поляков возмутил "плевок в лицо" со стороны украинцев - РИА Новости, 23.11.2022

Поляков возмутил "плевок в лицо" со стороны украинцев

Читатели польского издания wPolityce отреагировали на комментарий президента страны Анджея Дуды по поводу назначения скандального дипломата Андрея Мельника на... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T06:47

2022-11-23T06:47

2022-11-23T16:00

в мире

андрей мельник

анджей дуда

украина

польша

германия

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Читатели польского издания wPolityce отреагировали на комментарий президента страны Анджея Дуды по поводу назначения скандального дипломата Андрея Мельника на должность замглавы МИД Украины.Ранее Дуда назвал "суверенным решением украинской власти" назначение Мельника на должность, отметив, что Варшава не заявляла Киеву какой-либо протест по этому поводу. При этом глава государства, комментируя высказывания дипломата о Волынской резне, рекомендовал ему ознакомиться с историческими фактами, чтобы иметь "объективное представление" о случившемся.Публикация wPolityce вызвала активный отклик читателей."Украинцы плюнули нам в лицо, выходит Андрей "взвешивайте свои слова" Дуда и говорит, что они плюнули, потому что это их суверенное решение", — констатировал пользователь Gln."Переезжай на Украину, Польшу оставь в покое, там твоя родина и там твой друг Зеленский", — потребовал Rob."Господин Дуда — обычный трус, а мужество у вас есть, чтобы плевать полякам в лицо, не реагируя на назначение бандеровца", — заявил Zzz."Печально видеть, как низко пал президент Дуда, оказалось, что это худший президент после 1989 года", — выразил мнение Szumowski z Bratem."Таких, как Мельник, на Украине тысячи, а в Польше недостатка в идиотах нет", — заметил Start Wiarus."Господин президент, поэтому со стороны Польши должно быть суверенное решение приостановить все поездки любых польских официальных лиц в Киев. И объявить Мельника персоной нон грата", — призвал Greg."Польша должна немедленно предложить Украине бесплатные учебники новейшей истории для Мельника и официально передать их Зеленскому", — добавила Ewa.Этим летом Мельник, будучи послом Украины в Берлине, в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, выступил с прославлениями пособника гитлеровцев Степана Бандеры как "борца за свободу". При этом, по словам Мельника, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".В июле этого года Зеленский подписал указ об увольнении скандального дипломата с должности посла в Германии, 18 ноября его назначили заместителем министра иностранных дел страны.

https://ria.ru/20221122/melnik-1833454374.html

https://ria.ru/20221121/izvineniya-1832974641.html

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