Рейтинг@Mail.ru
Поляков возмутил "плевок в лицо" со стороны украинцев - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221123/reaktsiya-1833533047.html
Поляков возмутил "плевок в лицо" со стороны украинцев
Поляков возмутил "плевок в лицо" со стороны украинцев - РИА Новости, 23.11.2022
Поляков возмутил "плевок в лицо" со стороны украинцев
Читатели польского издания wPolityce отреагировали на комментарий президента страны Анджея Дуды по поводу назначения скандального дипломата Андрея Мельника на... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T06:47
2022-11-23T16:00
в мире
андрей мельник
анджей дуда
украина
польша
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786438683_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_fd6121f1f3f37c4518339e0e20276d37.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Читатели польского издания wPolityce отреагировали на комментарий президента страны Анджея Дуды по поводу назначения скандального дипломата Андрея Мельника на должность замглавы МИД Украины.Ранее Дуда назвал "суверенным решением украинской власти" назначение Мельника на должность, отметив, что Варшава не заявляла Киеву какой-либо протест по этому поводу. При этом глава государства, комментируя высказывания дипломата о Волынской резне, рекомендовал ему ознакомиться с историческими фактами, чтобы иметь "объективное представление" о случившемся.Публикация wPolityce вызвала активный отклик читателей."Украинцы плюнули нам в лицо, выходит Андрей "взвешивайте свои слова" Дуда и говорит, что они плюнули, потому что это их суверенное решение", — констатировал пользователь Gln."Переезжай на Украину, Польшу оставь в покое, там твоя родина и там твой друг Зеленский", — потребовал Rob."Господин Дуда — обычный трус, а мужество у вас есть, чтобы плевать полякам в лицо, не реагируя на назначение бандеровца", — заявил Zzz."Печально видеть, как низко пал президент Дуда, оказалось, что это худший президент после 1989 года", — выразил мнение Szumowski z Bratem."Таких, как Мельник, на Украине тысячи, а в Польше недостатка в идиотах нет", — заметил Start Wiarus."Господин президент, поэтому со стороны Польши должно быть суверенное решение приостановить все поездки любых польских официальных лиц в Киев. И объявить Мельника персоной нон грата", — призвал Greg."Польша должна немедленно предложить Украине бесплатные учебники новейшей истории для Мельника и официально передать их Зеленскому", — добавила Ewa.Этим летом Мельник, будучи послом Украины в Берлине, в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, выступил с прославлениями пособника гитлеровцев Степана Бандеры как "борца за свободу". При этом, по словам Мельника, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".В июле этого года Зеленский подписал указ об увольнении скандального дипломата с должности посла в Германии, 18 ноября его назначили заместителем министра иностранных дел страны.
https://ria.ru/20221122/melnik-1833454374.html
https://ria.ru/20221121/izvineniya-1832974641.html
украина
польша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786438683_95:0:1514:1064_1920x0_80_0_0_f5805efbbb142db97051ee0e998a88fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, андрей мельник, анджей дуда, украина, польша, германия
В мире, Андрей Мельник, Анджей Дуда, Украина, Польша, Германия
06:47 23.11.2022 (обновлено: 16:00 23.11.2022)
 
Поляков возмутил "плевок в лицо" со стороны украинцев

Читатели wPolityce раскритиковали президента Польши Дуду за реакцию на назначение Мельника

© Фото : MFA of UkraineЗамглавы МИД Украины Андрей Мельник
Замглавы МИД Украины Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Замглавы МИД Украины Андрей Мельник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Читатели польского издания wPolityce отреагировали на комментарий президента страны Анджея Дуды по поводу назначения скандального дипломата Андрея Мельника на должность замглавы МИД Украины.
Ранее Дуда назвал "суверенным решением украинской власти" назначение Мельника на должность, отметив, что Варшава не заявляла Киеву какой-либо протест по этому поводу. При этом глава государства, комментируя высказывания дипломата о Волынской резне, рекомендовал ему ознакомиться с историческими фактами, чтобы иметь "объективное представление" о случившемся.
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Вчера, 18:11
Блащак назвал назначение Мельника замглавы МИД Украины плохим решением
Публикация wPolityce вызвала активный отклик читателей.
"Украинцы плюнули нам в лицо, выходит Андрей "взвешивайте свои слова" Дуда и говорит, что они плюнули, потому что это их суверенное решение", — констатировал пользователь Gln.
"Переезжай на Украину, Польшу оставь в покое, там твоя родина и там твой друг Зеленский", — потребовал Rob.
"Господин Дуда — обычный трус, а мужество у вас есть, чтобы плевать полякам в лицо, не реагируя на назначение бандеровца", — заявил Zzz.
"Печально видеть, как низко пал президент Дуда, оказалось, что это худший президент после 1989 года", — выразил мнение Szumowski z Bratem.
"Таких, как Мельник, на Украине тысячи, а в Польше недостатка в идиотах нет", — заметил Start Wiarus.
"Господин президент, поэтому со стороны Польши должно быть суверенное решение приостановить все поездки любых польских официальных лиц в Киев. И объявить Мельника персоной нон грата", — призвал Greg.
"Польша должна немедленно предложить Украине бесплатные учебники новейшей истории для Мельника и официально передать их Зеленскому", — добавила Ewa.
Этим летом Мельник, будучи послом Украины в Берлине, в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, выступил с прославлениями пособника гитлеровцев Степана Бандеры как "борца за свободу". При этом, по словам Мельника, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".
В июле этого года Зеленский подписал указ об увольнении скандального дипломата с должности посла в Германии, 18 ноября его назначили заместителем министра иностранных дел страны.
Базилика Святых Михаила и Флориана в Варшаве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 02:30Специальная военная операция на Украине
В Польше потребовали от Украины извинений за Волынскую резню
 
В миреАндрей МельникАнджей ДудаУкраинаПольшаГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала