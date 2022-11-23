10:20 23.11.2022 (обновлено: 13:02 23.11.2022)
СК выяснит, как в школу в Подмосковье устроился охранник с судимостью
СК выяснит, как в школу в Раменском устроился охранник, забивший до смерти коллегу
© Фото : СУСК РФ по Московской областиШкольный охранник избил коллегу палкой в ходе ссоры на рабочем месте в городе Раменское Московской области
© Фото : СУСК РФ по Московской области
Школьный охранник избил коллегу палкой в ходе ссоры на рабочем месте в городе Раменское Московской области
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Следователи выяснят, как был принят на работу в школу ранее судимый охранник, который обвиняется в том, что избил до смерти напарника в подмосковном Раменском, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Источник в правоохранительных органах рассказывал РИА Новости, что 44-летний ранее судимый охранник школы в Раменском, узнав, что его напарник выпил на работе, набросился на него с палкой и избил его. Тело мужчины нашли рядом с учебным заведением. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ).
"Установлено, что обвиняемый ранее был судим за совершение преступлений имущественного характера. В рамках следствия будет дана оценка факту приема на работу в школу ранее судимого человека", - говорится в сообщении.
В областном главке СК РФ отмечали, что охранники вместе выпивали, в ходе чего и произошел конфликт из-за "внезапно возникших личных неприязненных отношений". Задержанный на допросе признал вину. Он арестован, ему грозит до 15 лет заключения.
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