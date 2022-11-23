https://ria.ru/20221123/rassledovanie-1833565928.html

СК выяснит, как в школу в Подмосковье устроился охранник с судимостью

СК выяснит, как в школу в Подмосковье устроился охранник с судимостью - РИА Новости, 23.11.2022

СК выяснит, как в школу в Подмосковье устроился охранник с судимостью

Следователи выяснят, как был принят на работу в школу ранее судимый охранник, который обвиняется в том, что избил до смерти напарника в подмосковном Раменском,... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:20

2022-11-23T10:20

2022-11-23T13:02

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

раменское

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Следователи выяснят, как был принят на работу в школу ранее судимый охранник, который обвиняется в том, что избил до смерти напарника в подмосковном Раменском, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Источник в правоохранительных органах рассказывал РИА Новости, что 44-летний ранее судимый охранник школы в Раменском, узнав, что его напарник выпил на работе, набросился на него с палкой и избил его. Тело мужчины нашли рядом с учебным заведением. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ)."Установлено, что обвиняемый ранее был судим за совершение преступлений имущественного характера. В рамках следствия будет дана оценка факту приема на работу в школу ранее судимого человека", - говорится в сообщении.В областном главке СК РФ отмечали, что охранники вместе выпивали, в ходе чего и произошел конфликт из-за "внезапно возникших личных неприязненных отношений". Задержанный на допросе признал вину. Он арестован, ему грозит до 15 лет заключения.

https://ria.ru/20221121/okhrannik-1833112653.html

https://ria.ru/20221114/voronezh-1831359390.html

россия

московская область (подмосковье)

раменское

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Дарья Буймова

происшествия, россия, московская область (подмосковье), раменское, следственный комитет россии (ск рф)