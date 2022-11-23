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СК выяснит, как в школу в Подмосковье устроился охранник с судимостью - РИА Новости, 23.11.2022
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СК выяснит, как в школу в Подмосковье устроился охранник с судимостью
СК выяснит, как в школу в Подмосковье устроился охранник с судимостью - РИА Новости, 23.11.2022
СК выяснит, как в школу в Подмосковье устроился охранник с судимостью
Следователи выяснят, как был принят на работу в школу ранее судимый охранник, который обвиняется в том, что избил до смерти напарника в подмосковном Раменском,... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:20
2022-11-23T13:02
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
раменское
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Следователи выяснят, как был принят на работу в школу ранее судимый охранник, который обвиняется в том, что избил до смерти напарника в подмосковном Раменском, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Источник в правоохранительных органах рассказывал РИА Новости, что 44-летний ранее судимый охранник школы в Раменском, узнав, что его напарник выпил на работе, набросился на него с палкой и избил его. Тело мужчины нашли рядом с учебным заведением. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ)."Установлено, что обвиняемый ранее был судим за совершение преступлений имущественного характера. В рамках следствия будет дана оценка факту приема на работу в школу ранее судимого человека", - говорится в сообщении.В областном главке СК РФ отмечали, что охранники вместе выпивали, в ходе чего и произошел конфликт из-за "внезапно возникших личных неприязненных отношений". Задержанный на допросе признал вину. Он арестован, ему грозит до 15 лет заключения.
https://ria.ru/20221121/okhrannik-1833112653.html
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россия
московская область (подмосковье)
раменское
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), раменское, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Раменское, Следственный комитет России (СК РФ)
10:20 23.11.2022 (обновлено: 13:02 23.11.2022)
 
СК выяснит, как в школу в Подмосковье устроился охранник с судимостью

СК выяснит, как в школу в Раменском устроился охранник, забивший до смерти коллегу

© Фото : СУСК РФ по Московской областиШкольный охранник избил коллегу палкой в ходе ссоры на рабочем месте в городе Раменское Московской области
Школьный охранник избил коллегу палкой в ходе ссоры на рабочем месте в городе Раменское Московской области - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : СУСК РФ по Московской области
Школьный охранник избил коллегу палкой в ходе ссоры на рабочем месте в городе Раменское Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Следователи выяснят, как был принят на работу в школу ранее судимый охранник, который обвиняется в том, что избил до смерти напарника в подмосковном Раменском, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Источник в правоохранительных органах рассказывал РИА Новости, что 44-летний ранее судимый охранник школы в Раменском, узнав, что его напарник выпил на работе, набросился на него с палкой и избил его. Тело мужчины нашли рядом с учебным заведением. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ).
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 15:20
В Подмосковье школьный охранник с судимостью до смерти избил коллегу
"Установлено, что обвиняемый ранее был судим за совершение преступлений имущественного характера. В рамках следствия будет дана оценка факту приема на работу в школу ранее судимого человека", - говорится в сообщении.
В областном главке СК РФ отмечали, что охранники вместе выпивали, в ходе чего и произошел конфликт из-за "внезапно возникших личных неприязненных отношений". Задержанный на допросе признал вину. Он арестован, ему грозит до 15 лет заключения.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 14:25
В воронежском кафе посетители подрались с охранниками
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)РаменскоеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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