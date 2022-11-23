https://ria.ru/20221123/rassledovanie-1833531938.html

Прокуратура Нидерландов пообещала установить личности военных, сбивших MH17

Прокуратура Нидерландов пообещала установить личности военных, сбивших MH17 - РИА Новости, 23.11.2022

Прокуратура Нидерландов пообещала установить личности военных, сбивших MH17

Новые результаты расследования причин крушения рейса МН17 на востоке Украины будут касаться личностей членов экипажа ЗРК "Бук", ракетой из которого сбит... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T06:06

2022-11-23T06:06

2022-11-23T10:09

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ПАРИЖ, 23 ноя — РИА Новости, Анастасия Иванова. Новые результаты расследования причин крушения рейса МН17 на востоке Украины будут касаться личностей членов экипажа ЗРК "Бук", ракетой из которого сбит самолет, и тех, кто принимал решение о его применении, сообщила РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк.Ранее агентству заявили, что весной 2023 года прокуратура обнародует новую информацию по этому делу.Нидерландская полиция ранее говорила о прогрессе в деле об идентификации личностей членов экипажа "Бука", но называла результаты неполными. В то же время Окружной суд Гааги, вынося 17 ноября приговор четырем виновным, обратил внимание на пробелы в следствии, заявив, что действия экипажа ЗРК установить невозможно и непонятно, кто дал команду о запуске ракеты по рейсу MH17.В четверг Окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении малайзийского самолета на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд счел четвертого обвиняемого, россиянина Олега Пулатова, невиновным и отклонил требование прокуратуры отправить его в тюрьму. Подсудимого освободили от ответственности по искам о компенсации. Остальных обязали выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд в ходе вынесения приговора не увязал применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 напрямую с Россией, хотя и выступил с утверждением, что Москва контролировала в то время ДНР. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, которое на тот момент занимали ополченцы.В МИД России заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ, направленный против Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сожаление, что Россию не допустили к расследованию, подчеркнув, что это не способствовало объективности следствия.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде Вооруженных сил России из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строилась на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.

https://radiosputnik.ria.ru/20221118/niderlandy-1832580371.html

https://ria.ru/20221118/politzakaz-1832668764.html

https://ria.ru/20221118/mh17-1832523894.html

https://ria.ru/20221118/mh17-1832444297.html

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в мире, анастасия иванова, николай винниченко, сергей лавров, россия, нидерланды, украина, генеральная прокуратура рф