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В Европе осудили шаги Ирана по расширению его ядерной программы - РИА Новости, 23.11.2022
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В Европе осудили шаги Ирана по расширению его ядерной программы
В Европе осудили шаги Ирана по расширению его ядерной программы - РИА Новости, 23.11.2022
В Европе осудили шаги Ирана по расширению его ядерной программы
Франция, Великобритания и Германия осудили шаги Ирана по расширению его ядерной программы и обвинили Тегеран в действиях по ослаблению ядерной сделки. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T00:44
2022-11-23T00:44
в мире
рафаэль гросси
дональд трамп
нед прайс
иран
франция
великобритания
магатэ
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Франция, Великобритания и Германия осудили шаги Ирана по расширению его ядерной программы и обвинили Тегеран в действиях по ослаблению ядерной сделки.Как отмечается в документе, Франция, Германия и Великобритания продолжат консультации с международными партнерами по Ирану.Агентство Student News Network (SNN) сообщило ранее, что Иран начал обогащение урана до 60% на ядерном объекте Фордо, создал новые центробежные каскады IR2M и IR4 на ядерном объекте в Нетензе и Фордо, запустил на этих ядерных объектах новые центрифуги и планирует заменить центрифуги IR-1 на IR-6 в Фордо в ответ на резолюцию МАГАТЭ.Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее выразил надежду на проведение технической встречи с иранскими представителями для решения открытых вопросов. Однако 17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой указывается на обязанность Ирана сотрудничать с агентством в расследовании в связи с обнаружением следов урана на трех незаявленных объектах.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при бывшем президенте Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
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в мире, рафаэль гросси, дональд трамп, нед прайс, иран, франция, великобритания, магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, Нед Прайс, Иран, Франция, Великобритания, МАГАТЭ, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
00:44 23.11.2022
 
В Европе осудили шаги Ирана по расширению его ядерной программы

Франция, Британия и ФРГ осудили шаги Ирана по расширению его ядерной программы

© AP Photo / Hamid Foroutan Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Hamid Foroutan
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Франция, Великобритания и Германия осудили шаги Ирана по расширению его ядерной программы и обвинили Тегеран в действиях по ослаблению ядерной сделки.
"Мы, правительства Германии, Франции и Великобритании, осуждаем последние шаги Ирана, подтвержденные МАГАТЭ, по дальнейшему расширению его ядерной программы. Увеличив свои производственные мощности в Фордо и Нетензе, что значительно превышают пределы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), и ускорив производство обогащенного урана, Иран предпринял дальнейшие шаги по разрушению СВПД", - говорится в совместном заявлении евротройки.
Как отмечается в документе, Франция, Германия и Великобритания продолжат консультации с международными партнерами по Ирану.
Агентство Student News Network (SNN) сообщило ранее, что Иран начал обогащение урана до 60% на ядерном объекте Фордо, создал новые центробежные каскады IR2M и IR4 на ядерном объекте в Нетензе и Фордо, запустил на этих ядерных объектах новые центрифуги и планирует заменить центрифуги IR-1 на IR-6 в Фордо в ответ на резолюцию МАГАТЭ.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее выразил надежду на проведение технической встречи с иранскими представителями для решения открытых вопросов. Однако 17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой указывается на обязанность Ирана сотрудничать с агентством в расследовании в связи с обнаружением следов урана на трех незаявленных объектах.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при бывшем президенте Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Вчера, 16:25
США продолжают давление на Иран из-за ядерной программы
 
В миреРафаэль ГроссиДональд ТрампНед ПрайсИранФранцияВеликобританияМАГАТЭСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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