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В Европе осудили шаги Ирана по расширению его ядерной программы

В Европе осудили шаги Ирана по расширению его ядерной программы - РИА Новости, 23.11.2022

В Европе осудили шаги Ирана по расширению его ядерной программы

Франция, Великобритания и Германия осудили шаги Ирана по расширению его ядерной программы и обвинили Тегеран в действиях по ослаблению ядерной сделки. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T00:44

2022-11-23T00:44

2022-11-23T00:44

в мире

рафаэль гросси

дональд трамп

нед прайс

иран

франция

великобритания

магатэ

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Франция, Великобритания и Германия осудили шаги Ирана по расширению его ядерной программы и обвинили Тегеран в действиях по ослаблению ядерной сделки.Как отмечается в документе, Франция, Германия и Великобритания продолжат консультации с международными партнерами по Ирану.Агентство Student News Network (SNN) сообщило ранее, что Иран начал обогащение урана до 60% на ядерном объекте Фордо, создал новые центробежные каскады IR2M и IR4 на ядерном объекте в Нетензе и Фордо, запустил на этих ядерных объектах новые центрифуги и планирует заменить центрифуги IR-1 на IR-6 в Фордо в ответ на резолюцию МАГАТЭ.Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее выразил надежду на проведение технической встречи с иранскими представителями для решения открытых вопросов. Однако 17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой указывается на обязанность Ирана сотрудничать с агентством в расследовании в связи с обнаружением следов урана на трех незаявленных объектах.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при бывшем президенте Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.

https://ria.ru/20221122/ssha-1833415805.html

иран

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в мире, рафаэль гросси, дональд трамп, нед прайс, иран, франция, великобритания, магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)