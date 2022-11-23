https://ria.ru/20221123/pyatno-1833579473.html

На Чукотке обнаружили топливное пятно площадью 12 квадратных километров

На Чукотке обнаружили топливное пятно площадью 12 квадратных километров - РИА Новости, 23.11.2022

На Чукотке обнаружили топливное пятно площадью 12 квадратных километров

Разлив нефтепродуктов площадью 12 квадратных километров произошел в заливе Лаврентия на Чукотке, сообщает администрация Чукотского муниципального района. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T11:02

2022-11-23T11:02

2022-11-23T11:02

происшествия

чукотка

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя - РИА Новости. Разлив нефтепродуктов площадью 12 квадратных километров произошел в заливе Лаврентия на Чукотке, сообщает администрация Чукотского муниципального района."В заливе Лаврентия обнаружено топливное пятно площадью около 12 квадратных километров. По предварительным данным, пятно шло от корабля, стоявшего в заливе", - говорится в сообщении.Из-за шторма местные власти на заседании КЧС решили организовать мониторинг береговой линии залива и получить информацию о судах, находившихся в акватории в момент разлива.Информация о разливе направлена в окружное управление Росприроднадзора, а также в ПАО "Чукотская торговая компания" с предложением принять меры по ликвидации последствий.

https://ria.ru/20221101/tom-1828461939.html

чукотка

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, чукотка, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)