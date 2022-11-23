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На Чукотке обнаружили топливное пятно площадью 12 квадратных километров - РИА Новости, 23.11.2022
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На Чукотке обнаружили топливное пятно площадью 12 квадратных километров
На Чукотке обнаружили топливное пятно площадью 12 квадратных километров - РИА Новости, 23.11.2022
На Чукотке обнаружили топливное пятно площадью 12 квадратных километров
Разлив нефтепродуктов площадью 12 квадратных километров произошел в заливе Лаврентия на Чукотке, сообщает администрация Чукотского муниципального района. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:02
2022-11-23T11:02
происшествия
чукотка
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя - РИА Новости. Разлив нефтепродуктов площадью 12 квадратных километров произошел в заливе Лаврентия на Чукотке, сообщает администрация Чукотского муниципального района."В заливе Лаврентия обнаружено топливное пятно площадью около 12 квадратных километров. По предварительным данным, пятно шло от корабля, стоявшего в заливе", - говорится в сообщении.Из-за шторма местные власти на заседании КЧС решили организовать мониторинг береговой линии залива и получить информацию о судах, находившихся в акватории в момент разлива.Информация о разливе направлена в окружное управление Росприроднадзора, а также в ПАО "Чукотская торговая компания" с предложением принять меры по ликвидации последствий.
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происшествия, чукотка, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Чукотка, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
11:02 23.11.2022
 
На Чукотке обнаружили топливное пятно площадью 12 квадратных километров

В заливе Лаврентия на Чукотке обнаружили топливное пятно площадью 12 квадратных километров

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЧукотка
Чукотка - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Чукотка. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя - РИА Новости. Разлив нефтепродуктов площадью 12 квадратных километров произошел в заливе Лаврентия на Чукотке, сообщает администрация Чукотского муниципального района.
"В заливе Лаврентия обнаружено топливное пятно площадью около 12 квадратных километров. По предварительным данным, пятно шло от корабля, стоявшего в заливе", - говорится в сообщении.
Из-за шторма местные власти на заседании КЧС решили организовать мониторинг береговой линии залива и получить информацию о судах, находившихся в акватории в момент разлива.
Информация о разливе направлена в окружное управление Росприроднадзора, а также в ПАО "Чукотская торговая компания" с предложением принять меры по ликвидации последствий.
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ПроисшествияЧукоткаФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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