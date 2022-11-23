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Кузбасс ожидает прирост налоговых поступлений от химической промышленности - РИА Новости, 23.11.2022
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Кузбасс ожидает прирост налоговых поступлений от химической промышленности
Кузбасс ожидает прирост налоговых поступлений от химической промышленности - РИА Новости, 23.11.2022
Кузбасс ожидает прирост налоговых поступлений от химической промышленности
Кузбасс ожидает прирост в 2,2 раза налоговых поступлений от химической промышленности, сообщил в бюджетном послании к депутатам законодательного собрания... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:24
2022-11-23T11:24
экономика
сергей цивилев
кемеровская область
россия
промышленность
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КЕМЕРОВО, 23 ноя – РИА Новости. Кузбасс ожидает прирост в 2,2 раза налоговых поступлений от химической промышленности, сообщил в бюджетном послании к депутатам законодательного собрания Кемеровской области губернатор Сергей Цивилев.По словам губернатора, еще одной "точкой роста" экономики Кузбасса является химическая промышленность, где реализуются проекты по импортозамещению."В северной агломерации увеличено производство минеральных удобрений и взрывчатых веществ для горнорудной промышленности. Начат выпуск продукции, которую применяют при добыче золота, а также для очистки воды. В южной агломерации фармацевтические компании осваивают выпуск инновационных препаратов нового поколения — противотромбозных и обезболивающих, которые смогут конкурировать с иностранными аналогами. Анализируя текущие показатели, по итогам года ожидаем серьезный прирост налоговых поступлений в бюджет региона от предприятий химической промышленности — в 2,2 раза, до 10,3 миллиарда рублей", - сказал Цивилев.
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экономика, сергей цивилев, кемеровская область, россия, промышленность
Экономика, Сергей Цивилев, Кемеровская область, Россия, Промышленность
11:24 23.11.2022
 
Кузбасс ожидает прирост налоговых поступлений от химической промышленности

Кузбасс ожидает прирост в 2,2 раза налоговых поступлений от химической промышленности

© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в медиабанкПроизводство вакцины
Производство вакцины - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
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КЕМЕРОВО, 23 ноя – РИА Новости. Кузбасс ожидает прирост в 2,2 раза налоговых поступлений от химической промышленности, сообщил в бюджетном послании к депутатам законодательного собрания Кемеровской области губернатор Сергей Цивилев.
По словам губернатора, еще одной "точкой роста" экономики Кузбасса является химическая промышленность, где реализуются проекты по импортозамещению.
"В северной агломерации увеличено производство минеральных удобрений и взрывчатых веществ для горнорудной промышленности. Начат выпуск продукции, которую применяют при добыче золота, а также для очистки воды. В южной агломерации фармацевтические компании осваивают выпуск инновационных препаратов нового поколения — противотромбозных и обезболивающих, которые смогут конкурировать с иностранными аналогами. Анализируя текущие показатели, по итогам года ожидаем серьезный прирост налоговых поступлений в бюджет региона от предприятий химической промышленности — в 2,2 раза, до 10,3 миллиарда рублей", - сказал Цивилев.
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ЭкономикаСергей ЦивилевКемеровская областьРоссияПромышленность
 
 
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