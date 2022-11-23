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Кузбасс ожидает прирост налоговых поступлений от химической промышленности

Кузбасс ожидает прирост налоговых поступлений от химической промышленности - РИА Новости, 23.11.2022

Кузбасс ожидает прирост налоговых поступлений от химической промышленности

Кузбасс ожидает прирост в 2,2 раза налоговых поступлений от химической промышленности, сообщил в бюджетном послании к депутатам законодательного собрания... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T11:24

2022-11-23T11:24

2022-11-23T11:24

экономика

сергей цивилев

кемеровская область

россия

промышленность

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КЕМЕРОВО, 23 ноя – РИА Новости. Кузбасс ожидает прирост в 2,2 раза налоговых поступлений от химической промышленности, сообщил в бюджетном послании к депутатам законодательного собрания Кемеровской области губернатор Сергей Цивилев.По словам губернатора, еще одной "точкой роста" экономики Кузбасса является химическая промышленность, где реализуются проекты по импортозамещению."В северной агломерации увеличено производство минеральных удобрений и взрывчатых веществ для горнорудной промышленности. Начат выпуск продукции, которую применяют при добыче золота, а также для очистки воды. В южной агломерации фармацевтические компании осваивают выпуск инновационных препаратов нового поколения — противотромбозных и обезболивающих, которые смогут конкурировать с иностранными аналогами. Анализируя текущие показатели, по итогам года ожидаем серьезный прирост налоговых поступлений в бюджет региона от предприятий химической промышленности — в 2,2 раза, до 10,3 миллиарда рублей", - сказал Цивилев.

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Владимир Лаврентьев

экономика, сергей цивилев, кемеровская область, россия, промышленность