https://ria.ru/20221123/pridnestrove-1833737110.html
В Приднестровье возобновят подачу электричества
В Приднестровье возобновят подачу электричества - РИА Новости, 23.11.2022
В Приднестровье возобновят подачу электричества
Электричества не было в непризнанной Приднестровской Молдавской республике целый час после системной аварии, сейчас его подача постепенно возобновляется,... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:17
2022-11-23T17:17
2022-11-23T17:17
в мире
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Электричества не было в непризнанной Приднестровской Молдавской республике целый час после системной аварии, сейчас его подача постепенно возобновляется, сообщили РИА Новости в компании "Днестрэнерго"."Постепенно подача электроэнергии возобновляется. На это понадобится до трех часов, также как и для запуска электронасосов для подачи воды", - отметили в компании.Перебои наблюдались с интернетом, однако они не вызвали у населения паники. Оперативно сработали супермаркеты, где быстро были включены генераторы. Остаются проблемы с возобновлением подачи тепла.
https://ria.ru/20221123/pereboi-1833683834.html
приднестровская молдавская республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, приднестровская молдавская республика
В мире, Приднестровская Молдавская Республика
В Приднестровье возобновят подачу электричества
В Приднестровье возобновляется подача электричества, на это понадобится до трех часов
ТИРАСПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Электричества не было в непризнанной Приднестровской Молдавской республике целый час после системной аварии, сейчас его подача постепенно возобновляется, сообщили РИА Новости в компании "Днестрэнерго".
"Постепенно подача электроэнергии возобновляется. На это понадобится до трех часов, также как и для запуска электронасосов для подачи воды", - отметили в компании.
Перебои наблюдались с интернетом, однако они не вызвали у населения паники. Оперативно сработали супермаркеты, где быстро были включены генераторы. Остаются проблемы с возобновлением подачи тепла.