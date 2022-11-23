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В Приднестровье возобновят подачу электричества - РИА Новости, 23.11.2022
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В Приднестровье возобновят подачу электричества
В Приднестровье возобновят подачу электричества - РИА Новости, 23.11.2022
В Приднестровье возобновят подачу электричества
Электричества не было в непризнанной Приднестровской Молдавской республике целый час после системной аварии, сейчас его подача постепенно возобновляется,... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:17
2022-11-23T17:17
в мире
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Электричества не было в непризнанной Приднестровской Молдавской республике целый час после системной аварии, сейчас его подача постепенно возобновляется, сообщили РИА Новости в компании "Днестрэнерго"."Постепенно подача электроэнергии возобновляется. На это понадобится до трех часов, также как и для запуска электронасосов для подачи воды", - отметили в компании.Перебои наблюдались с интернетом, однако они не вызвали у населения паники. Оперативно сработали супермаркеты, где быстро были включены генераторы. Остаются проблемы с возобновлением подачи тепла.
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в мире, приднестровская молдавская республика
В мире, Приднестровская Молдавская Республика
17:17 23.11.2022
 
В Приднестровье возобновят подачу электричества

В Приднестровье возобновляется подача электричества, на это понадобится до трех часов

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкОбесточенные высоковольтные линии электропередачи
Обесточенные высоковольтные линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Обесточенные высоковольтные линии электропередачи. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Электричества не было в непризнанной Приднестровской Молдавской республике целый час после системной аварии, сейчас его подача постепенно возобновляется, сообщили РИА Новости в компании "Днестрэнерго".
"Постепенно подача электроэнергии возобновляется. На это понадобится до трех часов, также как и для запуска электронасосов для подачи воды", - отметили в компании.
Перебои наблюдались с интернетом, однако они не вызвали у населения паники. Оперативно сработали супермаркеты, где быстро были включены генераторы. Остаются проблемы с возобновлением подачи тепла.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 15:43
СМИ сообщили о перебоях со светом в Приднестровье
 
В миреПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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