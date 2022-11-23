https://ria.ru/20221123/pridnestrove-1833737110.html

В Приднестровье возобновят подачу электричества

В Приднестровье возобновят подачу электричества - РИА Новости, 23.11.2022

В Приднестровье возобновят подачу электричества

Электричества не было в непризнанной Приднестровской Молдавской республике целый час после системной аварии, сейчас его подача постепенно возобновляется,... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T17:17

2022-11-23T17:17

2022-11-23T17:17

в мире

приднестровская молдавская республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132906/74/1329067460_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_9ecff923f5f75d8293208a931bfc5f92.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Электричества не было в непризнанной Приднестровской Молдавской республике целый час после системной аварии, сейчас его подача постепенно возобновляется, сообщили РИА Новости в компании "Днестрэнерго"."Постепенно подача электроэнергии возобновляется. На это понадобится до трех часов, также как и для запуска электронасосов для подачи воды", - отметили в компании.Перебои наблюдались с интернетом, однако они не вызвали у населения паники. Оперативно сработали супермаркеты, где быстро были включены генераторы. Остаются проблемы с возобновлением подачи тепла.

https://ria.ru/20221123/pereboi-1833683834.html

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, приднестровская молдавская республика