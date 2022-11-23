Гражданина КНР осудили за попытку вывезти из России детали военной техники
В Приморье гражданина КНР осудили за попытку вывезти датчики для создания военной техники
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСотрудник УФСИН на территории исправительной колонии общего режима
Сотрудник УФСИН на территории исправительной колонии общего режима. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя - РИА Новости. Уссурийский районный суд в Приморье назначил 3 года колонии общего режима гражданину КНР за попытку вывезти в Китай датчики, которые могут использоваться при создании военной техники, следует из текста приговора на сайте суда.
"Хуан Жуи признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 2261 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Суд установил, что фигурант готовился перевозить через границу материалы и оборудование, "которые могут быть использованы при создании иной военной техники". Отмечается, что гражданин КНР знал, что в отношении экспорта продукции военного назначения существует разрешительный порядок.
По материалам суда, он получил от неустановленного лица, по словам фигуранта – гражданина КНР, предложение за вознаграждение купить в России и перевезти за рубеж ионизационные датчики пламени, которые входят в комплектацию военных самолетов Су-24, Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-29, МиГ-31 и вертолетов Ка-50, Ка-52. Фигурант получил 3,6 тысячи долларов и купил на них датчики. Оборудование изъяли правоохранители.
Подсудимый свою вину не признал и от дачи показаний отказался. В ходе следствия фигурант сообщал, что покупал детали у россиянина, думая, что они автомобильные. При этом свидетель, продавший китайцу детали, рассказал, что от гражданки КНР ему поступило предложение продать указанные датчики для военной авиатехники, после чего он обратился в пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю.
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