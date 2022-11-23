Рейтинг@Mail.ru
Гражданина КНР осудили за попытку вывезти из России детали военной техники - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221123/prestuplenie-1833530917.html
Гражданина КНР осудили за попытку вывезти из России детали военной техники
Гражданина КНР осудили за попытку вывезти из России детали военной техники - РИА Новости, 23.11.2022
Гражданина КНР осудили за попытку вывезти из России детали военной техники
Уссурийский районный суд в Приморье назначил 3 года колонии общего режима гражданину КНР за попытку вывезти в Китай датчики, которые могут использоваться при... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T05:38
2022-11-23T05:38
китай
россия
приморский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
су-24
су-25
су-27
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803848601_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1c4048667bfb75ae5c1f85fd04f931f0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя - РИА Новости. Уссурийский районный суд в Приморье назначил 3 года колонии общего режима гражданину КНР за попытку вывезти в Китай датчики, которые могут использоваться при создании военной техники, следует из текста приговора на сайте суда."Хуан Жуи признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 2261 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Суд установил, что фигурант готовился перевозить через границу материалы и оборудование, "которые могут быть использованы при создании иной военной техники". Отмечается, что гражданин КНР знал, что в отношении экспорта продукции военного назначения существует разрешительный порядок.По материалам суда, он получил от неустановленного лица, по словам фигуранта – гражданина КНР, предложение за вознаграждение купить в России и перевезти за рубеж ионизационные датчики пламени, которые входят в комплектацию военных самолетов Су-24, Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-29, МиГ-31 и вертолетов Ка-50, Ка-52. Фигурант получил 3,6 тысячи долларов и купил на них датчики. Оборудование изъяли правоохранители.Подсудимый свою вину не признал и от дачи показаний отказался. В ходе следствия фигурант сообщал, что покупал детали у россиянина, думая, что они автомобильные. При этом свидетель, продавший китайцу детали, рассказал, что от гражданки КНР ему поступило предложение продать указанные датчики для военной авиатехники, после чего он обратился в пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю.
https://ria.ru/20220712/terrorizm-1801913602.html
https://ria.ru/20210128/terroristy-1594891275.html
китай
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803848601_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_8a86e6d3d6119a33ab1e9b83950ad8ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, приморский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), су-24, су-25, су-27
Китай, Россия, Приморский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Су-24, Су-25, Су-27
05:38 23.11.2022
 
Гражданина КНР осудили за попытку вывезти из России детали военной техники

В Приморье гражданина КНР осудили за попытку вывезти датчики для создания военной техники

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСотрудник УФСИН на территории исправительной колонии общего режима
Сотрудник УФСИН на территории исправительной колонии общего режима - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник УФСИН на территории исправительной колонии общего режима. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя - РИА Новости. Уссурийский районный суд в Приморье назначил 3 года колонии общего режима гражданину КНР за попытку вывезти в Китай датчики, которые могут использоваться при создании военной техники, следует из текста приговора на сайте суда.
"Хуан Жуи признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 2261 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 13:08
В Орловской области осудили иностранца за финансирование терроризма
Суд установил, что фигурант готовился перевозить через границу материалы и оборудование, "которые могут быть использованы при создании иной военной техники". Отмечается, что гражданин КНР знал, что в отношении экспорта продукции военного назначения существует разрешительный порядок.
По материалам суда, он получил от неустановленного лица, по словам фигуранта – гражданина КНР, предложение за вознаграждение купить в России и перевезти за рубеж ионизационные датчики пламени, которые входят в комплектацию военных самолетов Су-24, Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-29, МиГ-31 и вертолетов Ка-50, Ка-52. Фигурант получил 3,6 тысячи долларов и купил на них датчики. Оборудование изъяли правоохранители.
Подсудимый свою вину не признал и от дачи показаний отказался. В ходе следствия фигурант сообщал, что покупал детали у россиянина, думая, что они автомобильные. При этом свидетель, продавший китайцу детали, рассказал, что от гражданки КНР ему поступило предложение продать указанные датчики для военной авиатехники, после чего он обратился в пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю.
Наручники - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января 2021, 07:57
В Белгороде иностранца осудили за вербовку террористов
 
КитайРоссияПриморский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Су-24Су-25Су-27
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала