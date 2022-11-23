https://ria.ru/20221123/pozhar-1833721197.html
Директор цветочной фирмы признала вину по делу о пожаре на складе в Москве
Директор цветочной фирмы признала вину по делу о пожаре на складе в Москве - РИА Новости, 23.11.2022
Директор цветочной фирмы признала вину по делу о пожаре на складе в Москве
Директор фирмы "Ново Флоре" Анна Мачелюк признала вину по уголовному делу о гибели семи человек при пожаре на складе, передает корреспондент РИА Новости из зала РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:52
2022-11-23T16:52
2022-11-23T16:59
происшествия
москва
пожар на площади трех вокзалов в москве
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Директор фирмы "Ново Флоре" Анна Мачелюк признала вину по уголовному делу о гибели семи человек при пожаре на складе, передает корреспондент РИА Новости из зала Дорогомиловского суда Москвы. Как указало следствие, из-за "преступной небрежности, не предвидя последствий в виде гибели семи лиц, Мачелюк не обеспечила здание склада системой пожарной защиты и оповещения об эвакуации". Женщина признала вину, судя по оглашенным в суде материалам."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Анны Мачелюк меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 19 января", - огласил решение судья.Пожар на цветочной базе на Комсомольской площади произошел в воскресенье. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на 2,5 тысячах "квадратов" - погибли семь человек, еще семерых человек спасли полицейские.В рамках расследования уголовного дела также были задержаны специалист по охране труда и пожарной безопасности "Ново Флоре" Владимир Коновалов и владелец этой организации Антон Мачелюк, супруг Анны. Он был арендатором складских помещений.По статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.
https://ria.ru/20221121/pozhar-1833193102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, пожар на площади трех вокзалов в москве, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Пожар на площади трех вокзалов в Москве, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:52 23.11.2022 (обновлено: 16:59 23.11.2022)
Директор цветочной фирмы признала вину по делу о пожаре на складе в Москве
Директор цветочной фирмы признала вину в гибели семи человек при пожаре на складе в Москве
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Директор фирмы "Ново Флоре" Анна Мачелюк признала вину по уголовному делу о гибели семи человек при пожаре на складе, передает корреспондент РИА Новости из зала Дорогомиловского суда Москвы.
Как указало следствие, из-за "преступной небрежности, не предвидя последствий в виде гибели семи лиц, Мачелюк не обеспечила здание склада системой пожарной защиты и оповещения об эвакуации". Женщина признала вину, судя по оглашенным в суде материалам.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Анны Мачелюк меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 19 января", - огласил решение судья.
Пожар на цветочной базе на Комсомольской площади произошел в воскресенье. По информации столичного главка МЧС
, горел кирпичный склад на 2,5 тысячах "квадратов" - погибли семь человек, еще семерых человек спасли полицейские.
В рамках расследования уголовного дела также были задержаны специалист по охране труда и пожарной безопасности "Ново Флоре" Владимир Коновалов и владелец этой организации Антон Мачелюк, супруг Анны. Он был арендатором складских помещений.
По статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.