https://ria.ru/20221123/pozhar-1833619369.html

При пожаре в резиденции посла Алжира в Москве никто не пострадал

При пожаре в резиденции посла Алжира в Москве никто не пострадал - РИА Новости, 23.11.2022

При пожаре в резиденции посла Алжира в Москве никто не пострадал

Никто не пострадал при пожаре в резиденции посла Алжира в Москве, подтвердил РИА Новости советник алжирского посольства. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T12:51

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2022-11-23T12:51

москва

происшествия

алжир (республика)

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Никто не пострадал при пожаре в резиденции посла Алжира в Москве, подтвердил РИА Новости советник алжирского посольства."Слава Богу, нет пострадавших среди людей", - сказал собеседник агентства.По данным экстренных служб столицы, пожар в трехэтажном здании резиденции посла в центре Москвы ликвидирован в 12.10, его общая площадь составила 40 квадратных метров.

https://ria.ru/20221123/kolledzh-1833598338.html

москва

алжир (республика)

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2022

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Резиденция посла Алжира в центре Москвы после пожара Общая площадь пожара в резиденции посла Алжира в центре Москвы составила 40 квадратов, люди вышли из горящего здания сами до прибытия пожарных 2022-11-23T12:51 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, происшествия, алжир (республика)