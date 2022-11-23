https://ria.ru/20221123/pozhar-1833619369.html
При пожаре в резиденции посла Алжира в Москве никто не пострадал
При пожаре в резиденции посла Алжира в Москве никто не пострадал - РИА Новости, 23.11.2022
При пожаре в резиденции посла Алжира в Москве никто не пострадал
Никто не пострадал при пожаре в резиденции посла Алжира в Москве, подтвердил РИА Новости советник алжирского посольства. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:51
2022-11-23T12:51
2022-11-23T12:51
москва
происшествия
алжир (республика)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833610869_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d16413b3077a58b99289cc04fa30aed7.jpg
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Никто не пострадал при пожаре в резиденции посла Алжира в Москве, подтвердил РИА Новости советник алжирского посольства."Слава Богу, нет пострадавших среди людей", - сказал собеседник агентства.По данным экстренных служб столицы, пожар в трехэтажном здании резиденции посла в центре Москвы ликвидирован в 12.10, его общая площадь составила 40 квадратных метров.
https://ria.ru/20221123/kolledzh-1833598338.html
москва
алжир (республика)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833610869_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4ed576e9d3112e6e44a8d89bf2c6b228.jpg
Резиденция посла Алжира в центре Москвы после пожара
Общая площадь пожара в резиденции посла Алжира в центре Москвы составила 40 квадратов, люди вышли из горящего здания сами до прибытия пожарных
2022-11-23T12:51
true
PT0M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, алжир (республика)
Москва, Происшествия, Алжир (республика)
При пожаре в резиденции посла Алжира в Москве никто не пострадал
При пожаре в резиденции посла Алжира в Москве на Спиридоновке никто не пострадал