https://ria.ru/20221123/pozhar-1833610385.html

Пожар в резиденции посла Алжира в Москве потушили

Пожар в резиденции посла Алжира в Москве потушили - РИА Новости, 23.11.2022

Пожар в резиденции посла Алжира в Москве потушили

Пожар в трехэтажном здании резиденции посла Алжира в центре Москвы ликвидирован, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T12:26

2022-11-23T12:26

2022-11-23T12:30

москва

происшествия

алжир (республика)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Пожар в трехэтажном здании резиденции посла Алжира в центре Москвы ликвидирован, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В 12.10 пожар полностью ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - сказал собеседник агентства.Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.Как уточняли РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ, люди из горящего здания вышли сами до прибытия пожарных.

https://realty.ria.ru/20221123/khostel-1833593929.html

москва

алжир (республика)

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Резиденция посла Алжира в центре Москвы после пожара Общая площадь пожара в резиденции посла Алжира в центре Москвы составила 40 квадратов, люди вышли из горящего здания сами до прибытия пожарных 2022-11-23T12:26 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия, алжир (республика)