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Пожар в резиденции посла Алжира в Москве потушили - РИА Новости, 23.11.2022
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Пожар в резиденции посла Алжира в Москве потушили
Пожар в резиденции посла Алжира в Москве потушили - РИА Новости, 23.11.2022
Пожар в резиденции посла Алжира в Москве потушили
Пожар в трехэтажном здании резиденции посла Алжира в центре Москвы ликвидирован, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:26
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москва
происшествия
алжир (республика)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Пожар в трехэтажном здании резиденции посла Алжира в центре Москвы ликвидирован, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В 12.10 пожар полностью ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - сказал собеседник агентства.Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.Как уточняли РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ, люди из горящего здания вышли сами до прибытия пожарных.
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москва
алжир (республика)
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Резиденция посла Алжира в центре Москвы после пожара
Общая площадь пожара в резиденции посла Алжира в центре Москвы составила 40 квадратов, люди вышли из горящего здания сами до прибытия пожарных
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия, алжир (республика)
Москва, Происшествия, Алжир (республика)
12:26 23.11.2022 (обновлено: 12:30 23.11.2022)
 
Пожар в резиденции посла Алжира в Москве потушили

Пожар в резиденции посла Алжира в центре Москвы потушили, пострадавших нет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Пожар в трехэтажном здании резиденции посла Алжира в центре Москвы ликвидирован, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В 12.10 пожар полностью ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - сказал собеседник агентства.
Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.
Как уточняли РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ, люди из горящего здания вышли сами до прибытия пожарных.
Тушение пожара в подмосковном хостеле - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
11:45
Пожар в хостеле в Подмосковье локализован на площади 360 "квадратов"
 
МоскваПроисшествияАлжир (республика)
 
 
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