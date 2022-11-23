https://ria.ru/20221123/pozhar-1833610385.html
Пожар в резиденции посла Алжира в Москве потушили
Пожар в резиденции посла Алжира в Москве потушили - РИА Новости, 23.11.2022
Пожар в резиденции посла Алжира в Москве потушили
Пожар в трехэтажном здании резиденции посла Алжира в центре Москвы ликвидирован, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:26
2022-11-23T12:26
2022-11-23T12:30
москва
происшествия
алжир (республика)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Пожар в трехэтажном здании резиденции посла Алжира в центре Москвы ликвидирован, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В 12.10 пожар полностью ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - сказал собеседник агентства.Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.Как уточняли РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ, люди из горящего здания вышли сами до прибытия пожарных.
https://realty.ria.ru/20221123/khostel-1833593929.html
москва
алжир (республика)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Резиденция посла Алжира в центре Москвы после пожара
Общая площадь пожара в резиденции посла Алжира в центре Москвы составила 40 квадратов, люди вышли из горящего здания сами до прибытия пожарных
2022-11-23T12:26
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PT0M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, алжир (республика)
Москва, Происшествия, Алжир (республика)
12:26 23.11.2022 (обновлено: 12:30 23.11.2022)
Пожар в резиденции посла Алжира в Москве потушили
Пожар в резиденции посла Алжира в центре Москвы потушили, пострадавших нет