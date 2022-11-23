https://ria.ru/20221123/pozhar-1833569495.html
Из горящего в Подмосковье хостела эвакуировали людей
Из горящего в Подмосковье хостела эвакуировали людей - РИА Новости, 23.11.2022
Из горящего в Подмосковье хостела эвакуировали людей
Постояльцы и персонал загоревшегося в подмосковном Солнечногорске хостела самостоятельно эвакуировались, по предварительной информации, погибших и пострадавших... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:29
2022-11-23T10:29
2022-11-23T10:42
происшествия
московская область (подмосковье)
солнечногорск
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Постояльцы и персонал загоревшегося в подмосковном Солнечногорске хостела самостоятельно эвакуировались, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно постояльцы и персонал хостела самостоятельно покинули горящее здание до прибытия пожарных", - сказал собеседник агентства.Предварительно, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Горящее здание - трехэтажное, размером 20 на 50 метров.
https://ria.ru/20221123/pozhar-1833565442.html
московская область (подмосковье)
солнечногорск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), солнечногорск
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск
10:29 23.11.2022 (обновлено: 10:42 23.11.2022)
Из горящего в Подмосковье хостела эвакуировали людей
При пожаре в хостеле в Подмосковье по предварительным данным пострадавших нет
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Постояльцы и персонал загоревшегося в подмосковном Солнечногорске хостела самостоятельно эвакуировались, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно постояльцы и персонал хостела самостоятельно покинули горящее здание до прибытия пожарных", - сказал собеседник агентства.
Предварительно, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Горящее здание - трехэтажное, размером 20 на 50 метров.