https://ria.ru/20221123/pozhar-1833569495.html

Из горящего в Подмосковье хостела эвакуировали людей

Из горящего в Подмосковье хостела эвакуировали людей - РИА Новости, 23.11.2022

Из горящего в Подмосковье хостела эвакуировали людей

Постояльцы и персонал загоревшегося в подмосковном Солнечногорске хостела самостоятельно эвакуировались, по предварительной информации, погибших и пострадавших... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:29

2022-11-23T10:29

2022-11-23T10:42

происшествия

московская область (подмосковье)

солнечногорск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_4ae6be93f029c6b94f48fe7de4388f25.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Постояльцы и персонал загоревшегося в подмосковном Солнечногорске хостела самостоятельно эвакуировались, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно постояльцы и персонал хостела самостоятельно покинули горящее здание до прибытия пожарных", - сказал собеседник агентства.Предварительно, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Горящее здание - трехэтажное, размером 20 на 50 метров.

https://ria.ru/20221123/pozhar-1833565442.html

московская область (подмосковье)

солнечногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), солнечногорск