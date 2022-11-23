06:44 23.11.2022 (обновлено: 06:52 23.11.2022)
ЕС снизил потребление российского газа за счет СПГ из США, заявили эксперты
Эксперты: ЕС снизил потребление трубопроводного российского газа за счет СПГ из США
© AP Photo / Cliff OwenРезервуар с сжиженным природным газом на терминале для отгрузки
© AP Photo / Cliff Owen
Резервуар с сжиженным природным газом на терминале для отгрузки. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Европейские страны снижают потребление трубопроводного газа из России за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США, отмечают опрошенные РИА Новости эксперты.
"В целом большая часть увеличения импорта СПГ пришлась на США, поскольку это ближайший крупный поставщик с точки зрения логистики", - полагает старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит. "В первую очередь СПГ из США", - согласен с ним портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Еврокомиссия в докладе по рынку газа отмечала, что в январе-августе общий объем импорта газа из России, включая СПГ, снизился на 39 миллиардов кубометров. При этом поставки СПГ из США почти на 80% превысили показатель за весь 2021 год - 39 миллиардов кубометров против 22 миллиардов. В то же время импорт СПГ не из России, по данным Еврокомиссии, вырос на 28 миллиардов кубометров, а импорт трубопроводного газа не из России - на 17 миллиардов кубометров.
Аналитик Смит предполагает, что экспорт российского газа в Европу и Турцию со 175 миллиардов кубометров в прошлом году может снизиться вдвое - до 85 миллиардов кубометров в текущем году.
Наибольший прирост поставок газа в 2023 году, по мнению Скрябина, кроме США, обеспечат Катар и Норвегия. Аналитик "БКС Мир инвестиций" добавил, что поставки в Евросоюз из Северной Африки, "по-видимому", в годовом исчислении "примерно одинаковы". Однако газ поступал и из Азии, поскольку некоторые чувствительные к ценам страны, такие как Пакистан и Бангладеш, ушли с рынка, а также Китай, где спрос был снижен из-за мер по борьбе с COVID-19, заключил он.