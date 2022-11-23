https://ria.ru/20221123/potreblenie-1833532712.html

ЕС снизил потребление российского газа за счет СПГ из США, заявили эксперты

ЕС снизил потребление российского газа за счет СПГ из США, заявили эксперты - РИА Новости, 23.11.2022

ЕС снизил потребление российского газа за счет СПГ из США, заявили эксперты

Европейские страны снижают потребление трубопроводного газа из России за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США, отмечают опрошенные РИА Новости... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T06:44

2022-11-23T06:44

2022-11-23T06:52

экономика

россия

сша

европа

бкс мир инвестиций

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1821012228_0:65:2551:1500_1920x0_80_0_0_7b7e3ec5434c34a5063effde51392acd.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Европейские страны снижают потребление трубопроводного газа из России за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США, отмечают опрошенные РИА Новости эксперты.Еврокомиссия в докладе по рынку газа отмечала, что в январе-августе общий объем импорта газа из России, включая СПГ, снизился на 39 миллиардов кубометров. При этом поставки СПГ из США почти на 80% превысили показатель за весь 2021 год - 39 миллиардов кубометров против 22 миллиардов. В то же время импорт СПГ не из России, по данным Еврокомиссии, вырос на 28 миллиардов кубометров, а импорт трубопроводного газа не из России - на 17 миллиардов кубометров.Аналитик Смит предполагает, что экспорт российского газа в Европу и Турцию со 175 миллиардов кубометров в прошлом году может снизиться вдвое - до 85 миллиардов кубометров в текущем году.Наибольший прирост поставок газа в 2023 году, по мнению Скрябина, кроме США, обеспечат Катар и Норвегия. Аналитик "БКС Мир инвестиций" добавил, что поставки в Евросоюз из Северной Африки, "по-видимому", в годовом исчислении "примерно одинаковы". Однако газ поступал и из Азии, поскольку некоторые чувствительные к ценам страны, такие как Пакистан и Бангладеш, ушли с рынка, а также Китай, где спрос был снижен из-за мер по борьбе с COVID-19, заключил он.

https://ria.ru/20221120/gaz-1832940902.html

россия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, сша, европа, бкс мир инвестиций, еврокомиссия