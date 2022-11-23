Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 60 человек и три гаубицы - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221123/poteri-1833577172.html
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 60 человек и три гаубицы
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 60 человек и три гаубицы - РИА Новости, 23.11.2022
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 60 человек и три гаубицы
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 60 человек, РСЗО "Град", три гаубицы, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:51
2022-11-23T10:51
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
народная милиция днр
вооруженные силы украины
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803179819_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_bbdfdd0fdd56297f625543c43b6abff5.jpg
ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 60 человек, РСЗО "Град", три гаубицы, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна реактивная система залпового огня "Град", три гаубицы Д-30, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 60 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Во вторник Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку, РСЗО "Град", три танка, четыре единицы бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты три БПЛА противника.
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803179819_432:171:2934:2048_1920x0_80_0_0_36dcabf92e734d78338370d1662f20ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, народная милиция днр, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Народная милиция ДНР, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
10:51 23.11.2022
 
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 60 человек и три гаубицы

Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли более 60 человек и три гаубицы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Народной милиции ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 60 человек, РСЗО "Град", три гаубицы, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР.
"Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна реактивная система залпового огня "Град", три гаубицы Д-30, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 60 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Во вторник Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку, РСЗО "Град", три танка, четыре единицы бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты три БПЛА противника.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:31Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.11.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаНародная милиция ДНРВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала