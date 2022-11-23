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ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 60 человек и три гаубицы
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 60 человек и три гаубицы - РИА Новости, 23.11.2022
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 60 человек и три гаубицы
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 60 человек, РСЗО "Град", три гаубицы, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:51
2022-11-23T10:51
2022-11-23T10:51
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
народная милиция днр
вооруженные силы украины
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россия
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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 60 человек, РСЗО "Град", три гаубицы, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна реактивная система залпового огня "Град", три гаубицы Д-30, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 60 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Во вторник Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку, РСЗО "Град", три танка, четыре единицы бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты три БПЛА противника.
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донецкая народная республика, народная милиция днр, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Народная милиция ДНР, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 60 человек и три гаубицы
Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли более 60 человек и три гаубицы