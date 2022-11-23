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ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 60 человек и три гаубицы

ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 60 человек и три гаубицы - РИА Новости, 23.11.2022

ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 60 человек и три гаубицы

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 60 человек, РСЗО "Град", три гаубицы, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:51

2022-11-23T10:51

2022-11-23T10:51

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

народная милиция днр

вооруженные силы украины

украина

россия

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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 60 человек, РСЗО "Град", три гаубицы, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна реактивная система залпового огня "Град", три гаубицы Д-30, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 60 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Во вторник Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку, РСЗО "Град", три танка, четыре единицы бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты три БПЛА противника.

донецкая народная республика

украина

россия

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донецкая народная республика, народная милиция днр, вооруженные силы украины, украина, россия