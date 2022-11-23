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ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек и два танка

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек и два танка - РИА Новости, 23.11.2022

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек и два танка

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 55 человек, два танка, три бронетранспортера и четыре беспилотных летательных аппарата, сообщила Народная... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:20

2022-11-23T10:20

2022-11-23T10:20

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

народная милиция лнр

вооруженные силы украины

украина

россия

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ЛУГАНСК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 55 человек, два танка, три бронетранспортера и четыре беспилотных летательных аппарата, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 55 человек личного состава, два танка, три бронетранспортера, четыре беспилотных летательных аппарата, 17 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Во вторник Народная милиция сообщала, что украинские войска потеряли до 70 человек, три танка, пять бронетранспортеров, артиллерийскую установку и 15 единиц специальной автомобильной техники.

https://ria.ru/20221122/spetsoperatsiya-1833514098.html

луганская народная республика

украина

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луганская народная республика, народная милиция лнр, вооруженные силы украины, украина, россия