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ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек и два танка
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек и два танка - РИА Новости, 23.11.2022
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек и два танка
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 55 человек, два танка, три бронетранспортера и четыре беспилотных летательных аппарата, сообщила Народная... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:20
2022-11-23T10:20
2022-11-23T10:20
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
народная милиция лнр
вооруженные силы украины
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россия
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ЛУГАНСК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 55 человек, два танка, три бронетранспортера и четыре беспилотных летательных аппарата, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 55 человек личного состава, два танка, три бронетранспортера, четыре беспилотных летательных аппарата, 17 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Во вторник Народная милиция сообщала, что украинские войска потеряли до 70 человек, три танка, пять бронетранспортеров, артиллерийскую установку и 15 единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221122/spetsoperatsiya-1833514098.html
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Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Народная милиция ЛНР, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек и два танка
Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 55 человек и два танка