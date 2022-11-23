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В Минздраве Турции назвали число пострадавших после землетрясения - РИА Новости, 23.11.2022
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В Минздраве Турции назвали число пострадавших после землетрясения
В Минздраве Турции назвали число пострадавших после землетрясения - РИА Новости, 23.11.2022
В Минздраве Турции назвали число пострадавших после землетрясения
Двадцать два человека пострадали после землетрясение в турецкой Дюздже на западе страны, состояние одного из них тяжелое, сообщил министр здравоохранения страны РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T05:59
2022-11-23T05:59
в мире
сулейман сойлу
турция
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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АНКАРА, 23 ноя – РИА Новости. Двадцать два человека пострадали после землетрясение в турецкой Дюздже на западе страны, состояние одного из них тяжелое, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа."Текущая ситуация по землетрясению магнитудой 5,9, произошедшему в Дюздже в 04.08 (совпадает с мск): у нас 22 пострадавших в Дюздже, один из них находится в тяжелом состоянии из-за прыжка с высоты. В город направлены необходимые бригады скорой помощи. Мы будем делиться новой информацией. Выздоравливайте скорее", - написал Коджа в Twitter.Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 01.08 по времени UTC (04.08 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров. Глава МВД страны Сулейман Сойлу сообщил, что по предварительным данным, жертв после землетрясения нет. Занятия в учебных заведениях региона приостановлены на один день."На данный момент информации о жертвах нет. В Дюздже есть один тяжело пострадавший, который в панике прыгнул с балкона. Ситуация спокойная", - сообщил Сойлу в интервью телеканалу TRT Haber.
https://ria.ru/20221123/zemletryasenie-1833530191.html
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в мире, сулейман сойлу, турция, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Сулейман Сойлу, Турция, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
05:59 23.11.2022
 
В Минздраве Турции назвали число пострадавших после землетрясения

Глава Минздрава Коджа: 22 человека пострадали после землетрясения на западе Турции

© AP Photo / IHAАвтомобили скорой помощи Турции
Автомобили скорой помощи Турции - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / IHA
Автомобили скорой помощи Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 23 ноя – РИА Новости. Двадцать два человека пострадали после землетрясение в турецкой Дюздже на западе страны, состояние одного из них тяжелое, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Текущая ситуация по землетрясению магнитудой 5,9, произошедшему в Дюздже в 04.08 (совпадает с мск): у нас 22 пострадавших в Дюздже, один из них находится в тяжелом состоянии из-за прыжка с высоты. В город направлены необходимые бригады скорой помощи. Мы будем делиться новой информацией. Выздоравливайте скорее", - написал Коджа в Twitter.
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 01.08 по времени UTC (04.08 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров. Глава МВД страны Сулейман Сойлу сообщил, что по предварительным данным, жертв после землетрясения нет. Занятия в учебных заведениях региона приостановлены на один день.
"На данный момент информации о жертвах нет. В Дюздже есть один тяжело пострадавший, который в панике прыгнул с балкона. Ситуация спокойная", - сообщил Сойлу в интервью телеканалу TRT Haber.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
05:05
В МВД Турции заявили об отсутствии жертв после землетрясения
 
В миреСулейман СойлуТурцияЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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