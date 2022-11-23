https://ria.ru/20221123/postradavshie-1833531617.html

В Минздраве Турции назвали число пострадавших после землетрясения

В Минздраве Турции назвали число пострадавших после землетрясения - РИА Новости, 23.11.2022

В Минздраве Турции назвали число пострадавших после землетрясения

Двадцать два человека пострадали после землетрясение в турецкой Дюздже на западе страны, состояние одного из них тяжелое, сообщил министр здравоохранения страны РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T05:59

2022-11-23T05:59

2022-11-23T05:59

в мире

сулейман сойлу

турция

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148204/99/1482049930_702:309:1830:943_1920x0_80_0_0_475fde1aa6d68afc2f3971dd76af55b1.jpg

АНКАРА, 23 ноя – РИА Новости. Двадцать два человека пострадали после землетрясение в турецкой Дюздже на западе страны, состояние одного из них тяжелое, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа."Текущая ситуация по землетрясению магнитудой 5,9, произошедшему в Дюздже в 04.08 (совпадает с мск): у нас 22 пострадавших в Дюздже, один из них находится в тяжелом состоянии из-за прыжка с высоты. В город направлены необходимые бригады скорой помощи. Мы будем делиться новой информацией. Выздоравливайте скорее", - написал Коджа в Twitter.Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 01.08 по времени UTC (04.08 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров. Глава МВД страны Сулейман Сойлу сообщил, что по предварительным данным, жертв после землетрясения нет. Занятия в учебных заведениях региона приостановлены на один день."На данный момент информации о жертвах нет. В Дюздже есть один тяжело пострадавший, который в панике прыгнул с балкона. Ситуация спокойная", - сообщил Сойлу в интервью телеканалу TRT Haber.

https://ria.ru/20221123/zemletryasenie-1833530191.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сулейман сойлу, турция, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)