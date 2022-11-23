https://ria.ru/20221123/pominanie-1833526395.html
СМИ: патриарх Александрийский прекратил поминать патриарха Кирилла
СМИ: патриарх Александрийский прекратил поминать патриарха Кирилла - РИА Новости, 23.11.2022
СМИ: патриарх Александрийский прекратил поминать патриарха Кирилла
Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II решил прекратить поминать патриарха Московского и всея Руси Кирилла "в связи с незаконным вторжением" Русской... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T02:52
2022-11-23T02:52
2022-11-23T05:35
религия
феодор ii (патриарх александрийский и всей африки)
епифаний думенко
петр порошенко
африка
украина
русская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
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АФИНЫ, 23 ноя - РИА Новости. Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II решил прекратить поминать патриарха Московского и всея Руси Кирилла "в связи с незаконным вторжением" Русской православной церкви на территории и в юрисдикцию Александрийского патриархата на Африканском континенте, сообщает агентство церковных новостей Romfea по итогам первого дня синода Александрийской православной церкви.Синод подробно рассмотрел вопрос об "антиканоническом вторжении" Русской церкви в приходы духовной и пастырской юрисдикции Александрийского патриархата в Африке, при координации патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида (Горбачева), говорится в сообщении."После обсуждения Священный Синод приступил к извержению из сана бывшего митрополита Клинского Леонида за ряд канонических правонарушений (вторжение в юрисдикции древней церкви, освящение антиминсов, раздача святого миро, подкуп за деньги местного духовенства, даже извергнутого из сана, фракционность, этнофилетизм и т.д.) и осудил новые церковно-политические "теории" о распределении Русского мира по вселенной на основе национальности", - сообщило агентство."Наконец, после многомесячного игнорирования и молчания патриарха Московского Кирилла на письменные протесты Папы и Патриарха Александрийского по поводу отзыва его "экзархических органов" из Африки, прерывается с этого времени поминовение имени патриарха Московского предстоятелем Александрийской церкви", - говорится в сообщении.Работа синода Александрийского патриархата продолжится 23 ноября.Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен митрополит Клинский Леонид (Горбачев). Также Синод решил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки с их приходами после соответствующих прошений.Поводом для решений Синода РПЦ стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую "Православную церковь Украины" (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.Синод Александрийской православной церкви вскоре после этого "выразил свою глубочайшую скорбь по поводу синодального решения" РПЦ, назвал создание РПЦ экзархата в Африке "антиканоническим и антицерковным вторжением", неоколониализмом и попыткой изменить границы административной структуры церкви и пригрозил наказанием тем священнослужителям на африканском континенте, кто перейдет в экзархат РПЦ.В 2018 году по инициативе занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана ПЦУ. Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). Варфоломей передал томос украинским раскольникам в день Богоявления, 6 января, в 2019 году.ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
https://ria.ru/20220725/patriarkhat-1804834080.html
https://ria.ru/20220523/patriarkhat-1790181148.html
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феодор ii (патриарх александрийский и всей африки), епифаний думенко, петр порошенко, африка, украина, русская православная церковь, православная церковь украины (пцу)
Религия, Феодор II (Патриарх Александрийский и всей Африки), Епифаний Думенко, Петр Порошенко, Африка, Украина, Русская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ)
02:52 23.11.2022 (обновлено: 05:35 23.11.2022)
СМИ: патриарх Александрийский прекратил поминать патриарха Кирилла
Romfea: Феодор II перестал поминать патриарха Кирилла "в связи с действиями" РПЦ в Африке
АФИНЫ, 23 ноя - РИА Новости.
Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II решил прекратить поминать патриарха Московского и всея Руси Кирилла "в связи с незаконным вторжением" Русской православной церкви на территории и в юрисдикцию Александрийского патриархата на Африканском континенте, сообщает
агентство церковных новостей Romfea по итогам первого дня синода Александрийской православной церкви.
Синод подробно рассмотрел вопрос об "антиканоническом вторжении" Русской церкви в приходы духовной и пастырской юрисдикции Александрийского патриархата в Африке, при координации патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида (Горбачева), говорится в сообщении.
"После обсуждения Священный Синод приступил к извержению из сана бывшего митрополита Клинского Леонида за ряд канонических правонарушений (вторжение в юрисдикции древней церкви, освящение антиминсов, раздача святого миро, подкуп за деньги местного духовенства, даже извергнутого из сана, фракционность, этнофилетизм и т.д.) и осудил новые церковно-политические "теории" о распределении Русского мира по вселенной на основе национальности", - сообщило агентство.
"Наконец, после многомесячного игнорирования и молчания патриарха Московского Кирилла на письменные протесты Папы и Патриарха Александрийского по поводу отзыва его "экзархических органов" из Африки, прерывается с этого времени поминовение имени патриарха Московского предстоятелем Александрийской церкви", - говорится в сообщении.
Работа синода Александрийского патриархата продолжится 23 ноября.
Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен митрополит Клинский Леонид (Горбачев). Также Синод решил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки с их приходами после соответствующих прошений.
Поводом для решений Синода РПЦ стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую "Православную церковь Украины" (ПЦУ)
и внес имя ее главы Епифания Думенко
в диптих.
Синод Александрийской православной церкви вскоре после этого "выразил свою глубочайшую скорбь по поводу синодального решения" РПЦ, назвал создание РПЦ экзархата в Африке "антиканоническим и антицерковным вторжением", неоколониализмом и попыткой изменить границы административной структуры церкви и пригрозил наказанием тем священнослужителям на африканском континенте, кто перейдет в экзархат РПЦ.
В 2018 году по инициативе занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко
и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана ПЦУ. Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). Варфоломей передал томос украинским раскольникам в день Богоявления, 6 января, в 2019 году.
ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.