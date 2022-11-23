https://ria.ru/20221123/pogoda-1833585237.html
Москвичей ожидают снежные и морозные выходные
Москвичей ожидают снежные и морозные выходные - РИА Новости, 23.11.2022
Москвичей ожидают снежные и морозные выходные
Снежные и морозные выходные до минус 5 градусов ожидают жителей Москвы на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:16
2022-11-23T11:16
2022-11-23T11:16
общество
татьяна позднякова
москва
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Снежные и морозные выходные до минус 5 градусов ожидают жителей Москвы на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные в Москве ожидается снежная и морозная погода. Период оттепели, который мы наблюдаем сейчас - заканчивается. В среду к концу дня температура воздуха будет отрицательная и все последующие дни до конца календарной недели температура воздуха в течение всех суток тоже будет отрицательной", - сказала Позднякова.Синоптик отметила, что в четверг и пятницу в столице прогнозируется небольшой снег. В субботу и воскресенье, по словам Поздняковой, снег будет идти в течение всех суток."Дневная температура ожидается от минус 3 до минус 5 градусов, это чуть ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет существенно выше нормы, примерно, на 12-14 единиц. В облаках будут появляться просветы", - добавила Позднякова.
https://ria.ru/20221123/pogoda-1833537939.html
https://ria.ru/20221122/gololed-1833298989.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, татьяна позднякова, москва
Общество, Татьяна Позднякова, Москва
Москвичей ожидают снежные и морозные выходные
Москвичей ожидают снежные выходные, с морозом до минус пяти градусов
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Снежные и морозные выходные до минус 5 градусов ожидают жителей Москвы на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные в Москве ожидается снежная и морозная погода. Период оттепели, который мы наблюдаем сейчас - заканчивается. В среду к концу дня температура воздуха будет отрицательная и все последующие дни до конца календарной недели температура воздуха в течение всех суток тоже будет отрицательной", - сказала Позднякова.
Синоптик отметила, что в четверг и пятницу в столице прогнозируется небольшой снег. В субботу и воскресенье, по словам Поздняковой, снег будет идти в течение всех суток.
"Дневная температура ожидается от минус 3 до минус 5 градусов, это чуть ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет существенно выше нормы, примерно, на 12-14 единиц. В облаках будут появляться просветы", - добавила Позднякова.