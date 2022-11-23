Рейтинг@Mail.ru
Москвичей ожидают снежные и морозные выходные - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221123/pogoda-1833585237.html
Москвичей ожидают снежные и морозные выходные
Москвичей ожидают снежные и морозные выходные - РИА Новости, 23.11.2022
Москвичей ожидают снежные и морозные выходные
Снежные и морозные выходные до минус 5 градусов ожидают жителей Москвы на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:16
2022-11-23T11:16
общество
татьяна позднякова
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828043869_32:0:2990:1664_1920x0_80_0_0_c61ffc1a2b35cd36acaf57cc5cc9a07a.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Снежные и морозные выходные до минус 5 градусов ожидают жителей Москвы на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные в Москве ожидается снежная и морозная погода. Период оттепели, который мы наблюдаем сейчас - заканчивается. В среду к концу дня температура воздуха будет отрицательная и все последующие дни до конца календарной недели температура воздуха в течение всех суток тоже будет отрицательной", - сказала Позднякова.Синоптик отметила, что в четверг и пятницу в столице прогнозируется небольшой снег. В субботу и воскресенье, по словам Поздняковой, снег будет идти в течение всех суток."Дневная температура ожидается от минус 3 до минус 5 градусов, это чуть ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет существенно выше нормы, примерно, на 12-14 единиц. В облаках будут появляться просветы", - добавила Позднякова.
https://ria.ru/20221123/pogoda-1833537939.html
https://ria.ru/20221122/gololed-1833298989.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828043869_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_42eef4818a0b8001917b8aad9682e985.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, татьяна позднякова, москва
Общество, Татьяна Позднякова, Москва
11:16 23.11.2022
 
Москвичей ожидают снежные и морозные выходные

Москвичей ожидают снежные выходные, с морозом до минус пяти градусов

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкЖенщины выгуливают собак в заснеженном сквере
Женщины выгуливают собак в заснеженном сквере - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Женщины выгуливают собак в заснеженном сквере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Снежные и морозные выходные до минус 5 градусов ожидают жителей Москвы на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные в Москве ожидается снежная и морозная погода. Период оттепели, который мы наблюдаем сейчас - заканчивается. В среду к концу дня температура воздуха будет отрицательная и все последующие дни до конца календарной недели температура воздуха в течение всех суток тоже будет отрицательной", - сказала Позднякова.
Прохожие на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
08:12
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик отметила, что в четверг и пятницу в столице прогнозируется небольшой снег. В субботу и воскресенье, по словам Поздняковой, снег будет идти в течение всех суток.
"Дневная температура ожидается от минус 3 до минус 5 градусов, это чуть ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет существенно выше нормы, примерно, на 12-14 единиц. В облаках будут появляться просветы", - добавила Позднякова.
Спецтехника коммунальных служб обрабатывает противогололедными реагентами пешеходную часть дороги на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Вчера, 11:44
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
 
ОбществоТатьяна ПоздняковаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала