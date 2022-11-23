https://ria.ru/20221123/pogoda-1833585237.html

Москвичей ожидают снежные и морозные выходные

Москвичей ожидают снежные и морозные выходные - РИА Новости, 23.11.2022

Москвичей ожидают снежные и морозные выходные

Снежные и морозные выходные до минус 5 градусов ожидают жителей Москвы на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T11:16

2022-11-23T11:16

2022-11-23T11:16

общество

татьяна позднякова

москва

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Снежные и морозные выходные до минус 5 градусов ожидают жителей Москвы на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные в Москве ожидается снежная и морозная погода. Период оттепели, который мы наблюдаем сейчас - заканчивается. В среду к концу дня температура воздуха будет отрицательная и все последующие дни до конца календарной недели температура воздуха в течение всех суток тоже будет отрицательной", - сказала Позднякова.Синоптик отметила, что в четверг и пятницу в столице прогнозируется небольшой снег. В субботу и воскресенье, по словам Поздняковой, снег будет идти в течение всех суток."Дневная температура ожидается от минус 3 до минус 5 градусов, это чуть ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет существенно выше нормы, примерно, на 12-14 единиц. В облаках будут появляться просветы", - добавила Позднякова.

https://ria.ru/20221123/pogoda-1833537939.html

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москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, татьяна позднякова, москва