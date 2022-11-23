Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221123/pogoda-1833537939.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 23.11.2022
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Мокрый снег, гололедица и до плюс 2 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T08:12
2022-11-23T08:12
погода
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828043758_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_a777ee473fabdbfe80771468f2e8394b.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мокрый снег, гололедица и до плюс 2 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Сегодня в Москве облачно, небольшие осадки, переходящие в мокрый снег и снег. Максимальная температура воздуха в Москве днём от 0 до плюс 2 градусов, к вечеру от 0 до минус 2 градусов, в Подмосковье от минус 3 до плюс 2 градусов в течение суток. К вечеру на дорогах ожидается сильная гололедица", - сказала Котилевская.Синоптик отметила, что ветер будет дуть северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 744 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20221122/pogoda-1833510173.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828043758_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_217eb09d2732b905a3248896d736b660.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
погода, москва, московская область (подмосковье)
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье)
08:12 23.11.2022
 
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Синоптик Котилевская: в Москве в среду ожидается мокрый снег и гололедица

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкПрохожие на Ленинском проспекте в Москве
Прохожие на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Прохожие на Ленинском проспекте в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мокрый снег, гололедица и до плюс 2 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Сегодня в Москве облачно, небольшие осадки, переходящие в мокрый снег и снег. Максимальная температура воздуха в Москве днём от 0 до плюс 2 градусов, к вечеру от 0 до минус 2 градусов, в Подмосковье от минус 3 до плюс 2 градусов в течение суток. К вечеру на дорогах ожидается сильная гололедица", - сказала Котилевская.
Синоптик отметила, что ветер будет дуть северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 744 миллиметра ртутного столба.
Работники коммунальных служб убирают улицу в Москве после прошедшего ледяного дождя - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Вчера, 22:41
Ледяной дождь в Москве повторил рекорд влажности 1965 года
 
ПогодаМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала