https://ria.ru/20221123/pogoda-1833537939.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 23.11.2022
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Мокрый снег, гололедица и до плюс 2 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T08:12
2022-11-23T08:12
2022-11-23T08:12
погода
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мокрый снег, гололедица и до плюс 2 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Сегодня в Москве облачно, небольшие осадки, переходящие в мокрый снег и снег. Максимальная температура воздуха в Москве днём от 0 до плюс 2 градусов, к вечеру от 0 до минус 2 градусов, в Подмосковье от минус 3 до плюс 2 градусов в течение суток. К вечеру на дорогах ожидается сильная гололедица", - сказала Котилевская.Синоптик отметила, что ветер будет дуть северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 744 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20221122/pogoda-1833510173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, московская область (подмосковье)
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье)
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик Котилевская: в Москве в среду ожидается мокрый снег и гололедица