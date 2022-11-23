https://ria.ru/20221123/pogoda-1833537939.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 23.11.2022

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Мокрый снег, гололедица и до плюс 2 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T08:12

2022-11-23T08:12

2022-11-23T08:12

погода

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мокрый снег, гололедица и до плюс 2 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Сегодня в Москве облачно, небольшие осадки, переходящие в мокрый снег и снег. Максимальная температура воздуха в Москве днём от 0 до плюс 2 градусов, к вечеру от 0 до минус 2 градусов, в Подмосковье от минус 3 до плюс 2 градусов в течение суток. К вечеру на дорогах ожидается сильная гололедица", - сказала Котилевская.Синоптик отметила, что ветер будет дуть северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 744 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20221122/pogoda-1833510173.html

москва

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, московская область (подмосковье)