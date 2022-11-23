https://ria.ru/20221123/poezda-1833695745.html

"Украинские железные дороги" сообщили о перебоях в движении поездов

"Украинские железные дороги" сообщили о перебоях в движении поездов - РИА Новости, 23.11.2022

"Украинские железные дороги" сообщили о перебоях в движении поездов

"Украинские железные дороги" сообщили о перебоях в отправлении поездов из-за ударов по энергетической инфраструктуре, задействованы резервные тепловозы. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T16:10

2022-11-23T16:10

2022-11-23T16:19

специальная военная операция на украине

украинская железная дорога

украина

в мире

днепр (город)

днепропетровск

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Украинские железные дороги" сообщили о перебоях в отправлении поездов из-за ударов по энергетической инфраструктуре, задействованы резервные тепловозы."В результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру есть обесточенные участки в столице, Днепре (Днепропетровске - ред.), Николаеве, Львовской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях. Отправка ближайших поездов возможна с задержкой, задействованы резервные тепловозы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Украинских железных дорог".Ранее воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Сообщалось об ударах по объектам энергетической инфраструктуры в стране.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221123/ukraina-1833700796.html

https://ria.ru/20221123/kiev-1833695471.html

украина

днепр (город)

днепропетровск

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украинская железная дорога, украина, в мире, днепр (город), днепропетровск