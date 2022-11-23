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На МСП.РФ предпринимателям стали доступны меры поддержки еще двух регионов
На МСП.РФ предпринимателям стали доступны меры поддержки еще двух регионов - РИА Новости, 23.11.2022
На МСП.РФ предпринимателям стали доступны меры поддержки еще двух регионов
Сервис "Региональные меры поддержки" Цифровой платформы МСП.РФ пополнился услугами еще двух регионов – Волгоградской области и Ставропольского края, сообщает... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:00
2022-11-23T10:00
2022-11-23T10:00
корпорация мсп
экономика
технологии
александр исаевич
россия
волгоградская область
ставропольский край
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сервис "Региональные меры поддержки" Цифровой платформы МСП.РФ пополнился услугами еще двух регионов – Волгоградской области и Ставропольского края, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).У предпринимателей этих регионов есть возможность подать онлайн-заявки на патентно-лицензионное сопровождение деятельности, на содействие в получении разрешительной документации, на проведение аудитов компании, на оказание различных видов инжиниринговых услуг, на продвижение продукции и услуг, а также получить консультации по различным темам ведения бизнеса и другое.В КМСП отметили, что в рамках сервиса "Региональные меры поддержки" подано уже более 15 тысяч заявок на услуги от представителей бизнеса, самозанятых граждан и физических лиц, планирующих начать собственное дело.Цифровая платформа МСП.РФ – государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Платформа разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа к необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20221110/uslugi-1830547592.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, экономика, технологии, александр исаевич, россия, волгоградская область, ставропольский край
Корпорация МСП, Экономика, Технологии, Александр Исаевич, Россия, Волгоградская область, Ставропольский край
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сервис "Региональные меры поддержки" Цифровой платформы МСП.РФ пополнился услугами еще двух регионов – Волгоградской области и Ставропольского края, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
У предпринимателей этих регионов есть возможность подать онлайн-заявки на патентно-лицензионное сопровождение деятельности, на содействие в получении разрешительной документации, на проведение аудитов компании, на оказание различных видов инжиниринговых услуг, на продвижение продукции и услуг, а также получить консультации по различным темам ведения бизнеса и другое.
"Теперь на Цифровой платформе МСП.РФ доступно более 330 региональных мер поддержки от 25 регионов. Предприниматели также могут на платформе пройти чекап бизнеса и узнать, какие услуги и меры поддержки можно получить. Помимо региональных мер, малый бизнес может воспользоваться каждым из 21 федерального сервиса, при помощи которых можно зарегистрировать собственное дело, пройти обучение, подать заявку на кредит, льготный лизинг, найти рынок сбыта", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
, слова которого приводит пресс-служба.
В КМСП отметили, что в рамках сервиса "Региональные меры поддержки" подано уже более 15 тысяч заявок на услуги от представителей бизнеса, самозанятых граждан и физических лиц, планирующих начать собственное дело.
Цифровая платформа МСП.РФ – государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Платформа разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития
при участии самих предпринимателей для предоставления доступа к необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов
.