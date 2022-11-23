https://ria.ru/20221123/podderzhka-1833495633.html

На МСП.РФ предпринимателям стали доступны меры поддержки еще двух регионов

На МСП.РФ предпринимателям стали доступны меры поддержки еще двух регионов - РИА Новости, 23.11.2022

На МСП.РФ предпринимателям стали доступны меры поддержки еще двух регионов

Сервис "Региональные меры поддержки" Цифровой платформы МСП.РФ пополнился услугами еще двух регионов – Волгоградской области и Ставропольского края, сообщает... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:00

2022-11-23T10:00

2022-11-23T10:00

корпорация мсп

экономика

технологии

александр исаевич

россия

волгоградская область

ставропольский край

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сервис "Региональные меры поддержки" Цифровой платформы МСП.РФ пополнился услугами еще двух регионов – Волгоградской области и Ставропольского края, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).У предпринимателей этих регионов есть возможность подать онлайн-заявки на патентно-лицензионное сопровождение деятельности, на содействие в получении разрешительной документации, на проведение аудитов компании, на оказание различных видов инжиниринговых услуг, на продвижение продукции и услуг, а также получить консультации по различным темам ведения бизнеса и другое.В КМСП отметили, что в рамках сервиса "Региональные меры поддержки" подано уже более 15 тысяч заявок на услуги от представителей бизнеса, самозанятых граждан и физических лиц, планирующих начать собственное дело.Цифровая платформа МСП.РФ – государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Платформа разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа к необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20221110/uslugi-1830547592.html

россия

волгоградская область

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, экономика, технологии, александр исаевич, россия, волгоградская область, ставропольский край