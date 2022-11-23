https://ria.ru/20221123/pererabotka-1833525866.html
В минфине США объяснили, когда не будет применяться потолок цен на нефть
В минфине США объяснили, когда не будет применяться потолок цен на нефть - РИА Новости, 23.11.2022
В минфине США объяснили, когда не будет применяться потолок цен на нефть
Потолок цен на нефть из РФ не будет применяться в случае существенной переработки российской нефти за пределами страны, говорится в опубликованном документе... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T02:08
2022-11-23T02:08
2022-11-23T02:08
экономика
цены на нефть
россия
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Потолок цен на нефть из РФ не будет применяться в случае существенной переработки российской нефти за пределами страны, говорится в опубликованном документе Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC)."В случае если сырая нефть существенно трансформировалась в юрисдикции, отличной от Российской Федерации… ценовой лимит больше не применяется (например, была переработана или прошла иную существенную трансформацию, в результате которой продукт теряет свою идентичность и трансформируется в новый продукт с новым названием, характеристикой и использованием)", - указано в документе.
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экономика, цены на нефть, россия, министерство финансов сша
Экономика, Цены на нефть, Россия, Министерство финансов США
В минфине США объяснили, когда не будет применяться потолок цен на нефть
Минфин США: потолок цен на нефть не будет применяться при крупной зарубежной переработке