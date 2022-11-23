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В минфине США объяснили, когда не будет применяться потолок цен на нефть - РИА Новости, 23.11.2022
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В минфине США объяснили, когда не будет применяться потолок цен на нефть
В минфине США объяснили, когда не будет применяться потолок цен на нефть - РИА Новости, 23.11.2022
В минфине США объяснили, когда не будет применяться потолок цен на нефть
Потолок цен на нефть из РФ не будет применяться в случае существенной переработки российской нефти за пределами страны, говорится в опубликованном документе... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T02:08
2022-11-23T02:08
экономика
цены на нефть
россия
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Потолок цен на нефть из РФ не будет применяться в случае существенной переработки российской нефти за пределами страны, говорится в опубликованном документе Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC)."В случае если сырая нефть существенно трансформировалась в юрисдикции, отличной от Российской Федерации… ценовой лимит больше не применяется (например, была переработана или прошла иную существенную трансформацию, в результате которой продукт теряет свою идентичность и трансформируется в новый продукт с новым названием, характеристикой и использованием)", - указано в документе.
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экономика, цены на нефть, россия, министерство финансов сша
Экономика, Цены на нефть, Россия, Министерство финансов США
02:08 23.11.2022
 
В минфине США объяснили, когда не будет применяться потолок цен на нефть

Минфин США: потолок цен на нефть не будет применяться при крупной зарубежной переработке

© AP Photo / Eric GayНефтяные вышки
Нефтяные вышки - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Eric Gay
Нефтяные вышки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Потолок цен на нефть из РФ не будет применяться в случае существенной переработки российской нефти за пределами страны, говорится в опубликованном документе Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC).
"В случае если сырая нефть существенно трансформировалась в юрисдикции, отличной от Российской Федерации… ценовой лимит больше не применяется (например, была переработана или прошла иную существенную трансформацию, в результате которой продукт теряет свою идентичность и трансформируется в новый продукт с новым названием, характеристикой и использованием)", - указано в документе.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
01:54
Американский минфин сохранил запрет на поставки российской нефти в США
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияМинистерство финансов США
 
 
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