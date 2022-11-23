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СМИ сообщили о перебоях со светом в Приднестровье - РИА Новости, 23.11.2022
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СМИ сообщили о перебоях со светом в Приднестровье
СМИ сообщили о перебоях со светом в Приднестровье - РИА Новости, 23.11.2022
СМИ сообщили о перебоях со светом в Приднестровье
В непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) перебои с электричеством, сообщает местный телеканал ТСВ. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:43
2022-11-23T15:47
рыбница
в мире
жкх
тирасполь
молдавия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) перебои с электричеством, сообщает местный телеканал ТСВ."В Приднестровье опять перебои со светом. Сообщения приходят от Рыбницы до Днестровска. В Парканах рядом с Тирасполем тоже нет света", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.С подобной проблемой Приднестровье столкнулось 15 ноября - сбой в общей энергосистеме Приднестровья, Молдавии и Украины привел к временному прекращению подачи электричества в ПМР.
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рыбница, в мире, жкх, тирасполь, молдавия
Рыбница, В мире, ЖКХ, Тирасполь, Молдавия
15:43 23.11.2022 (обновлено: 15:47 23.11.2022)
 
СМИ сообщили о перебоях со светом в Приднестровье

Приднестровский телеканал ТСВ сообщил о перебоях со светом в республике

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) перебои с электричеством, сообщает местный телеканал ТСВ.
"В Приднестровье опять перебои со светом. Сообщения приходят от Рыбницы до Днестровска. В Парканах рядом с Тирасполем тоже нет света", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.
С подобной проблемой Приднестровье столкнулось 15 ноября - сбой в общей энергосистеме Приднестровья, Молдавии и Украины привел к временному прекращению подачи электричества в ПМР.
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 15:38
Некоторые районы Молдавии остались без электричества
 
РыбницаВ миреЖКХТираспольМолдавия
 
 
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