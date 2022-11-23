https://ria.ru/20221123/pereboi-1833683834.html

СМИ сообщили о перебоях со светом в Приднестровье

СМИ сообщили о перебоях со светом в Приднестровье - РИА Новости, 23.11.2022

СМИ сообщили о перебоях со светом в Приднестровье

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) перебои с электричеством, сообщает местный телеканал ТСВ. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T15:43

2022-11-23T15:43

2022-11-23T15:47

рыбница

в мире

жкх

тирасполь

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797107468_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_403909ee157664c7be59b1ed3a1792ef.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) перебои с электричеством, сообщает местный телеканал ТСВ."В Приднестровье опять перебои со светом. Сообщения приходят от Рыбницы до Днестровска. В Парканах рядом с Тирасполем тоже нет света", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.С подобной проблемой Приднестровье столкнулось 15 ноября - сбой в общей энергосистеме Приднестровья, Молдавии и Украины привел к временному прекращению подачи электричества в ПМР.

https://ria.ru/20221123/moldaviya-1833682067.html

рыбница

тирасполь

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рыбница, в мире, жкх, тирасполь, молдавия