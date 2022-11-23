https://ria.ru/20221123/pereboi-1833672594.html
В Киеве начались перебои с водоснабжением и электроэнергией, пишут СМИ
В Киеве начались перебои с водоснабжением и электроэнергией, пишут СМИ - РИА Новости, 23.11.2022
В Киеве начались перебои с водоснабжением и электроэнергией, пишут СМИ
В некоторых левобережных районах Киева начались перебои с водоснабжением и электроэнергией после взрывов, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:15
2022-11-23T15:15
2022-11-23T15:25
специальная военная операция на украине
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киев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В некоторых левобережных районах Киева начались перебои с водоснабжением и электроэнергией после взрывов, сообщило украинское издание "Страна.ua".Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221123/kiev-1833465042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
15:15 23.11.2022 (обновлено: 15:25 23.11.2022)
В Киеве начались перебои с водоснабжением и электроэнергией, пишут СМИ
СМИ: в некоторых районах Киева начались перебои с водоснабжением и электроэнергией