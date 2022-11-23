https://ria.ru/20221123/pereboi-1833672594.html

В Киеве начались перебои с водоснабжением и электроэнергией, пишут СМИ

В Киеве начались перебои с водоснабжением и электроэнергией, пишут СМИ - РИА Новости, 23.11.2022

В Киеве начались перебои с водоснабжением и электроэнергией, пишут СМИ

В некоторых левобережных районах Киева начались перебои с водоснабжением и электроэнергией после взрывов, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T15:15

2022-11-23T15:15

2022-11-23T15:25

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В некоторых левобережных районах Киева начались перебои с водоснабжением и электроэнергией после взрывов, сообщило украинское издание "Страна.ua".Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221123/kiev-1833465042.html

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киев, украина