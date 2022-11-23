https://ria.ru/20221123/ostrovskiy-1833658012.html

Глава Смоленщины лично пообщался с семьями мобилизованных

Глава Смоленщины лично пообщался с семьями мобилизованных - РИА Новости, 23.11.2022

Глава Смоленщины лично пообщался с семьями мобилизованных

Губернатор Смоленской области Алексей Островский позвонил членам семей мобилизованных, которые на протяжении последнего месяца обращались с теми или иными... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:39

2022-11-23T14:39

2022-11-23T14:39

смоленская область

алексей островский

общество

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СМОЛЕНСК, 23 ноя – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский позвонил членам семей мобилизованных, которые на протяжении последнего месяца обращались с теми или иными вопросами в Центр поддержки семей мобилизованных граждан, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, цель общения лично удостовериться, что прозвучавшие просьбы отработаны в полном объеме, либо находятся в стадии практической реализации."Считаю это принципиально важным и в ходе проведения тематических совещаний на постоянной основе обозначаю профильным чиновникам и главам районов приоритетную задачу – ни одно такое обращение не должно остаться без обратной связи и последующего решения. Регулярно обсуждаю эту проблематику с руководством социального блока", – сказал глава региона, слова которого процитировал представитель пресс-службы.Островский заверил, что будет продолжать подобную практику и в будущем.

https://ria.ru/20220701/rosgvardeytsy-1799553414.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей островский, общество