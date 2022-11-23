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Глава Смоленщины лично пообщался с семьями мобилизованных - РИА Новости, 23.11.2022
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Смоленская область
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Глава Смоленщины лично пообщался с семьями мобилизованных
Глава Смоленщины лично пообщался с семьями мобилизованных - РИА Новости, 23.11.2022
Глава Смоленщины лично пообщался с семьями мобилизованных
Губернатор Смоленской области Алексей Островский позвонил членам семей мобилизованных, которые на протяжении последнего месяца обращались с теми или иными... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:39
2022-11-23T14:39
смоленская область
алексей островский
общество
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СМОЛЕНСК, 23 ноя – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский позвонил членам семей мобилизованных, которые на протяжении последнего месяца обращались с теми или иными вопросами в Центр поддержки семей мобилизованных граждан, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, цель общения лично удостовериться, что прозвучавшие просьбы отработаны в полном объеме, либо находятся в стадии практической реализации."Считаю это принципиально важным и в ходе проведения тематических совещаний на постоянной основе обозначаю профильным чиновникам и главам районов приоритетную задачу – ни одно такое обращение не должно остаться без обратной связи и последующего решения. Регулярно обсуждаю эту проблематику с руководством социального блока", – сказал глава региона, слова которого процитировал представитель пресс-службы.Островский заверил, что будет продолжать подобную практику и в будущем.
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алексей островский, общество
Смоленская область, Алексей Островский, Общество
14:39 23.11.2022
 

Глава Смоленщины лично пообщался с семьями мобилизованных

© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиГубернатор Смоленской области Алексей Островский
Губернатор Смоленской области Алексей Островский - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
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СМОЛЕНСК, 23 ноя – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский позвонил членам семей мобилизованных, которые на протяжении последнего месяца обращались с теми или иными вопросами в Центр поддержки семей мобилизованных граждан, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, цель общения лично удостовериться, что прозвучавшие просьбы отработаны в полном объеме, либо находятся в стадии практической реализации.
Губернатор Смоленской области Алексей Островский поблагодарил сотрудников и военнослужащих Росгвардии за участие в специальной военной операции на Донбассе - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
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"Считаю это принципиально важным и в ходе проведения тематических совещаний на постоянной основе обозначаю профильным чиновникам и главам районов приоритетную задачу – ни одно такое обращение не должно остаться без обратной связи и последующего решения. Регулярно обсуждаю эту проблематику с руководством социального блока", – сказал глава региона, слова которого процитировал представитель пресс-службы.
Островский заверил, что будет продолжать подобную практику и в будущем.
 
Смоленская областьАлексей ОстровскийОбщество
 
 
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