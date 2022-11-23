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Одноклассники представили новую программу монетизации - РИА Новости, 23.11.2022
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Одноклассники представили новую программу монетизации
Одноклассники представили новую программу монетизации - РИА Новости, 23.11.2022
Одноклассники представили новую программу монетизации
Одноклассники представили новую программу монетизации. Теперь авторы смогут зарабатывать на своем контенте в соцсети независимо от формата публикаций. Сумма... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:06
2022-11-23T11:06
одноклассники
технологии
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Одноклассники представили новую программу монетизации. Теперь авторы смогут зарабатывать на своем контенте в соцсети независимо от формата публикаций. Сумма вознаграждения не ограничена и растет пропорционально показам в ленте пользователей. ОК будут делиться с авторами частью собственной выручки от рекламы, размещенной в ленте соцсети. Группы получат доход от той рекламы, с которой пользователь взаимодействует при просмотре контента группы. Чтобы начать получать доход от своих публикаций, администратору группы необходимо подать заявку через специальную форму. Подробные правила программы монетизации авторов доступны в справке. Для участия в программе монетизации контента группа должна соответствовать нескольким критериям. Инструмент станет доступен администраторам групп с 1000+ подписчиков и ежемесячным ростом на 200+ подписок. При этом важно, чтобы у группы была активная аудитория: более 50% подписчиков должны взаимодействовать с ее контентом хотя бы один раз за месяц.В августе Одноклассники представили первую общедоступную программу монетизации видео в соцсети. Тогда все администраторы групп с качественным видеоконтентом получили возможность зарабатывать на показе рекламы.
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одноклассники, технологии
Одноклассники, Технологии
11:06 23.11.2022
 
Одноклассники представили новую программу монетизации

Авторы в Одноклассниках могут зарабатывать на своем контенте в ленте

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкИконка социальной сети "Одноклассники" на экране мобильного телефона
Иконка социальной сети Одноклассники на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Одноклассники представили новую программу монетизации. Теперь авторы смогут зарабатывать на своем контенте в соцсети независимо от формата публикаций. Сумма вознаграждения не ограничена и растет пропорционально показам в ленте пользователей.
ОК будут делиться с авторами частью собственной выручки от рекламы, размещенной в ленте соцсети. Группы получат доход от той рекламы, с которой пользователь взаимодействует при просмотре контента группы.
Чтобы начать получать доход от своих публикаций, администратору группы необходимо подать заявку через специальную форму. Подробные правила программы монетизации авторов доступны в справке.
Для участия в программе монетизации контента группа должна соответствовать нескольким критериям. Инструмент станет доступен администраторам групп с 1000+ подписчиков и ежемесячным ростом на 200+ подписок. При этом важно, чтобы у группы была активная аудитория: более 50% подписчиков должны взаимодействовать с ее контентом хотя бы один раз за месяц.
Иконка социальной сети Одноклассники на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 14:56
Одноклассники запустили монетизацию для групп с видеоконтентом
В августе Одноклассники представили первую общедоступную программу монетизации видео в соцсети. Тогда все администраторы групп с качественным видеоконтентом получили возможность зарабатывать на показе рекламы.
 
ОдноклассникиТехнологии
 
 
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