https://ria.ru/20221123/odnoklassniki-1833580698.html

Одноклассники представили новую программу монетизации

Одноклассники представили новую программу монетизации - РИА Новости, 23.11.2022

Одноклассники представили новую программу монетизации

Одноклассники представили новую программу монетизации. Теперь авторы смогут зарабатывать на своем контенте в соцсети независимо от формата публикаций. Сумма... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T11:06

2022-11-23T11:06

2022-11-23T11:06

одноклассники

технологии

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Одноклассники представили новую программу монетизации. Теперь авторы смогут зарабатывать на своем контенте в соцсети независимо от формата публикаций. Сумма вознаграждения не ограничена и растет пропорционально показам в ленте пользователей. ОК будут делиться с авторами частью собственной выручки от рекламы, размещенной в ленте соцсети. Группы получат доход от той рекламы, с которой пользователь взаимодействует при просмотре контента группы. Чтобы начать получать доход от своих публикаций, администратору группы необходимо подать заявку через специальную форму. Подробные правила программы монетизации авторов доступны в справке. Для участия в программе монетизации контента группа должна соответствовать нескольким критериям. Инструмент станет доступен администраторам групп с 1000+ подписчиков и ежемесячным ростом на 200+ подписок. При этом важно, чтобы у группы была активная аудитория: более 50% подписчиков должны взаимодействовать с ее контентом хотя бы один раз за месяц.В августе Одноклассники представили первую общедоступную программу монетизации видео в соцсети. Тогда все администраторы групп с качественным видеоконтентом получили возможность зарабатывать на показе рекламы.

https://ria.ru/20220830/odnoklassniki-1813163683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одноклассники, технологии