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В Одессе отсутствует водоснабжение, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Одессе отсутствует водоснабжение, сообщили СМИ
В Одессе отсутствует водоснабжение, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.11.2022
В Одессе отсутствует водоснабжение, сообщили СМИ
В Одессе отсутствует водоснабжение из-за обесточивания всех насосных станций и резервных линий, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное). РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:57
2022-11-23T16:57
специальная военная операция на украине
одесса
в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В Одессе отсутствует водоснабжение из-за обесточивания всех насосных станций и резервных линий, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное)."Водоснабжение в Одессе отсутствует из-за обесточивания всех насосных станций и резервных линий", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Отмечается, что после возобновления энергоснабжения ситуация стабилизируется.
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Дарья Буймова
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одесса, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире
16:57 23.11.2022
 
В Одессе отсутствует водоснабжение, сообщили СМИ

"Суспильне": в Одессе отсутствует водоснабжение из-за обесточивания всех насосных станций

© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в медиабанкКолоннада на Приморском бульваре в Одессе
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Сергей Поляков
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Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В Одессе отсутствует водоснабжение из-за обесточивания всех насосных станций и резервных линий, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное).
"Водоснабжение в Одессе отсутствует из-за обесточивания всех насосных станций и резервных линий", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Отмечается, что после возобновления энергоснабжения ситуация стабилизируется.
Четвертый блок Ровенской АЭС, Украина - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаВ мире
 
 
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