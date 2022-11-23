https://ria.ru/20221123/odessa-1833724638.html

В Одессе отсутствует водоснабжение, сообщили СМИ

В Одессе отсутствует водоснабжение, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.11.2022

В Одессе отсутствует водоснабжение, сообщили СМИ

В Одессе отсутствует водоснабжение из-за обесточивания всех насосных станций и резервных линий, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное). РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T16:57

2022-11-23T16:57

2022-11-23T16:57

специальная военная операция на украине

одесса

в мире

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В Одессе отсутствует водоснабжение из-за обесточивания всех насосных станций и резервных линий, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное)."Водоснабжение в Одессе отсутствует из-за обесточивания всех насосных станций и резервных линий", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Отмечается, что после возобновления энергоснабжения ситуация стабилизируется.

https://ria.ru/20221123/aes-1833709495.html

одесса

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

одесса, в мире