https://ria.ru/20221123/odessa-1833724638.html
В Одессе отсутствует водоснабжение, сообщили СМИ
В Одессе отсутствует водоснабжение, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.11.2022
В Одессе отсутствует водоснабжение, сообщили СМИ
В Одессе отсутствует водоснабжение из-за обесточивания всех насосных станций и резервных линий, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное). РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:57
2022-11-23T16:57
2022-11-23T16:57
специальная военная операция на украине
одесса
в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В Одессе отсутствует водоснабжение из-за обесточивания всех насосных станций и резервных линий, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное)."Водоснабжение в Одессе отсутствует из-за обесточивания всех насосных станций и резервных линий", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Отмечается, что после возобновления энергоснабжения ситуация стабилизируется.
https://ria.ru/20221123/aes-1833709495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире
В Одессе отсутствует водоснабжение, сообщили СМИ
"Суспильне": в Одессе отсутствует водоснабжение из-за обесточивания всех насосных станций