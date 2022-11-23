https://ria.ru/20221123/obvinenie-1833520432.html

Украинская генпрокуратура обвинила экс-министра образования в госизмене

Украинская генпрокуратура обвинила экс-министра образования в госизмене - РИА Новости, 23.11.2022

Украинская генпрокуратура обвинила экс-министра образования в госизмене

Офис генерального прокурора Украины объявил о подозрении в госизмене экс-министру образования и науки страны Дмитрию Табачнику, следует из данных на сайте... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T00:21

2022-11-23T00:21

2022-11-23T09:51

дмитрий табачник

владимир сальдо

евгений балицкий

украина

херсонская область

запорожская область

генеральная прокуратура рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины объявил о подозрении в госизмене экс-министру образования и науки страны Дмитрию Табачнику, следует из данных на сайте ведомства.Соответствующий документ размещен во вторник. Согласно его данным, Табачник якобы сотрудничал с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо и врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким.Также в документе утверждается, что Табачник сотрудничал с представителями ФСБ России. Генпрокуратура Украины публикует номера телефонов и называет мессенджер, через который шло общение - Telegram.Дмитрий Табачник занимал пост министра образования и науки Украины с 11 марта 2010 года до 23 февраля 2014-го.

https://ria.ru/20220830/energodar-1813175907.html

украина

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дмитрий табачник, владимир сальдо, евгений балицкий, украина, херсонская область , запорожская область, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)