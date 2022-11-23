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ВСУ в третий раз за день обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град"
ВСУ в третий раз за день обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град" - РИА Новости, 23.11.2022
ВСУ в третий раз за день обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град"
Украинские войска третий раз за день выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило в среду представительство ДНР в... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:54
2022-11-23T16:54
2022-11-23T16:54
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска третий раз за день выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.30 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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РИА Новости
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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
ВСУ в третий раз за день обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град"
ВСУ в третий раз за день выпустили по Ясиноватой десять ракет из РСЗО "Град"