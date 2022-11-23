https://ria.ru/20221123/obstrel-1833655852.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 23.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Киевскому районам Донецка и Макеевке, также под обстрел попала... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:31

2022-11-23T14:31

2022-11-23T14:31

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

горловка

сцкк

нато

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Киевскому районам Донецка и Макеевке, также под обстрел попала Горловка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:20 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Ведомство уточнило, что в 13.25 украинские военные выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и в 13.45 - три снаряда указанного калибра по Червоногвардейскому району Макеевки.Отмечается, что в 12.50 и 14.00 украинские войска обстреляли Горловку, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра соответственно.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20221123/bespilotnik-1833655579.html

донецк

макеевка

горловка

россия

украина

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донецк, макеевка, горловка, сцкк, нато, вооруженные силы украины, россия, украина