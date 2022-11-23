Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221123/obstrel-1833655852.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 23.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Киевскому районам Донецка и Макеевке, также под обстрел попала... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:31
2022-11-23T14:31
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
горловка
сцкк
нато
вооруженные силы украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818624713_0:242:2810:1823_1920x0_80_0_0_6971a404dd6c9be8f275d43912209828.jpg
ДОНЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Киевскому районам Донецка и Макеевке, также под обстрел попала Горловка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:20 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Ведомство уточнило, что в 13.25 украинские военные выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и в 13.45 - три снаряда указанного калибра по Червоногвардейскому району Макеевки.Отмечается, что в 12.50 и 14.00 украинские войска обстреляли Горловку, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра соответственно.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20221123/bespilotnik-1833655579.html
донецк
макеевка
горловка
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818624713_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_8d7a30a6c15a73b22bc0e2d3de594992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, макеевка, горловка, сцкк, нато, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Горловка, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
14:31 23.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

СЦКК сообщил, что украинские войска обстреляли два района Донецка, Макеевку и Горловку

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОсколок снаряда
Осколок снаряда - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Осколок снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Киевскому районам Донецка и Макеевке, также под обстрел попала Горловка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:20 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Вид на Черное море - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
14:30Специальная военная операция на Украине
Российские войска за сутки сбили пять беспилотников в Черном море
Ведомство уточнило, что в 13.25 украинские военные выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и в 13.45 - три снаряда указанного калибра по Червоногвардейскому району Макеевки.
Отмечается, что в 12.50 и 14.00 украинские войска обстреляли Горловку, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра соответственно.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:31Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.11.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаГорловкаСЦККНАТОВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала