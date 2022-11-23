https://ria.ru/20221123/obstrel-1833567069.html

ВСУ обстреляли два района Донецка

ВСУ обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 23.11.2022

ВСУ обстреляли два района Донецка

Украинские войска в среду выпустили по двум районам Донецка 13 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:23

2022-11-23T10:23

2022-11-23T10:23

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска в среду выпустили по двум районам Донецка 13 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.40 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В 8.55 мск и 9.10 мск украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 9.15 мск по Кировскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 10.00 мск украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив три снаряда по 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221123/poteri-1833566117.html

https://ria.ru/20221123/zelenskiy-1833564181.html

донецк

донецкая народная республика

украина

россия

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, россия, вооруженные силы украины