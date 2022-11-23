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Украинские войска обстреляли Яковлевку и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Пантелеймоновку - РИА Новости, 23.11.2022
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Пантелеймоновку, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T05:47
2022-11-23T05:47
2022-11-23T05:47
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
авдеевка
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Яковлевку и Пантелеймоновку, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 04.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 05.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра;", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20221122/postradavshie-1833327117.html
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донецкая народная республика, украина, авдеевка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Авдеевка, СЦКК
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Пантелеймоновку
ВСУ выпустили по Яковлевке и Пантелеймоновке восемь снарядов калибром 152 миллиметра