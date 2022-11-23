https://ria.ru/20221123/obstrel-1833531321.html

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Пантелеймоновку - РИА Новости, 23.11.2022

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Пантелеймоновку, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T05:47

2022-11-23T05:47

2022-11-23T05:47

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

авдеевка

сцкк

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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Яковлевку и Пантелеймоновку, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 04.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 05.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра;", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20221122/postradavshie-1833327117.html

донецкая народная республика

украина

авдеевка

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донецкая народная республика, украина, авдеевка, сцкк