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Камчатка отправила в зону СВО дроны, рации и тепловизоры

Камчатка отправила в зону СВО дроны, рации и тепловизоры - РИА Новости, 23.11.2022

Камчатка отправила в зону СВО дроны, рации и тепловизоры

Власти Камчатки отправили в зону проведения спецоперации оборудование, среди которого - дроны, рации и тепловизионные бинокли, сообщил губернатор Камчатского... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T06:14

2022-11-23T06:14

2022-11-23T06:14

технологии

владимир солодов

камчатский край

telegram (приложение)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя - РИА Новости. Власти Камчатки отправили в зону проведения спецоперации оборудование, среди которого - дроны, рации и тепловизионные бинокли, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов."Не оставляем без поддержки наши подразделения в зоне спецоперации — передали бойцам с Камчатки очередную партию оборудования: квадрокоптеры, радиостанции, тепловизионные бинокли", — написал Солодов в своем Telegram-канале.По его словам, военнослужащим передали также тёплую одежду, портативные плиты и газовые баллоны.

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, владимир солодов, камчатский край, telegram (приложение)