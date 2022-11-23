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Камчатка отправила в зону СВО дроны, рации и тепловизоры
Камчатка отправила в зону СВО дроны, рации и тепловизоры - РИА Новости, 23.11.2022
Камчатка отправила в зону СВО дроны, рации и тепловизоры
Власти Камчатки отправили в зону проведения спецоперации оборудование, среди которого - дроны, рации и тепловизионные бинокли, сообщил губернатор Камчатского... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T06:14
2022-11-23T06:14
2022-11-23T06:14
технологии
владимир солодов
камчатский край
telegram (приложение)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя - РИА Новости. Власти Камчатки отправили в зону проведения спецоперации оборудование, среди которого - дроны, рации и тепловизионные бинокли, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов."Не оставляем без поддержки наши подразделения в зоне спецоперации — передали бойцам с Камчатки очередную партию оборудования: квадрокоптеры, радиостанции, тепловизионные бинокли", — написал Солодов в своем Telegram-канале.По его словам, военнослужащим передали также тёплую одежду, портативные плиты и газовые баллоны.
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технологии, владимир солодов, камчатский край, telegram (приложение)
Технологии, Владимир Солодов, Камчатский край, Telegram (приложение)
Камчатка отправила в зону СВО дроны, рации и тепловизоры
Власти Камчатки отправили в зону спецоперации дроны, рации и тепловизионные бинокли