https://ria.ru/20221123/neoyazychestvo-1833695340.html
Священник заявил о распространении неоязычества среди украинских силовиков
Священник заявил о распространении неоязычества среди украинских силовиков - РИА Новости, 23.11.2022
Священник заявил о распространении неоязычества среди украинских силовиков
В украинских силовых структурах получили распространение агрессивные псевдорелигиозные неоязыческие течения и сатанизм, рассказал РИА Новости наместник... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:10
2022-11-23T16:10
2022-11-23T16:25
религия
религия
украина
мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. В украинских силовых структурах получили распространение агрессивные псевдорелигиозные неоязыческие течения и сатанизм, рассказал РИА Новости наместник монастыря святого Саввы Освященного в Мелитополе архимандрит Иоанн (Прокопенко)."Они (агрессивное неоязычество и сатанизм) были распространены в силовых структурах Украины. А так чтобы отдельно, я не слышал, чтобы они у нас существовали. Единственное, у нас есть за городом "каменная могила" - это культовое место для язычников и для любителей всяких схожих идей. И разных псевдорелигиозных течений. Вот они там собираются, и у них там "место силы", и они там беснуются. В этом плане там они немножко "тусовались", а здесь они никого не трогали, и в городе их было не заметно… Даже когда "Азов" (организация запрещена в РФ – ред.) здесь сильно укреплялся, но опять же он больше дислоцировался на Бердянск, может, там этого больше было… "Азовцы" здесь были, и в своем узком кругу они практиковали все эти языческие практики, но общественного влияния это не имело", - сказал священнослужитель.Наместник монастыря сообщил, что в Мелитополе при президенте Украины Петре Порошенко укрепились сектанты, при этом националистические воинские формирования религиозную пропаганду вели только среди своих."Среди просто молодежи работа (пропаганда неоязычества) "Азовом"* не велась, она велась среди тех, кого они привлекали уже в силовые структуры. Среди тех, кто шел служить на контракт либо был связан с МВД, или с какими-то силовыми структурами. В подразделениях. Там она (работа) в какой-то степени уже велась. А вот на обычных людей они не распространялись. Может быть, не хватало людей или времени, или не считали это уместным", - сказал собеседник агентства.По словам православного священника, в Мелитополе все прозападные или раскольнические религиозные течения получали распространение и финансирование.*Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
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религия, украина, мелитополь, запорожская область
Религия, Религия, Украина, Мелитополь, Запорожская область
16:10 23.11.2022 (обновлено: 16:25 23.11.2022)
Священник заявил о распространении неоязычества среди украинских силовиков
Архимандрит Иоанн: в украинских силовых структурах распространены неоязычество и сатанизм
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. В украинских силовых структурах получили распространение агрессивные псевдорелигиозные неоязыческие течения и сатанизм, рассказал РИА Новости наместник монастыря святого Саввы Освященного в Мелитополе архимандрит Иоанн (Прокопенко).
"Они (агрессивное неоязычество и сатанизм) были распространены в силовых структурах Украины
. А так чтобы отдельно, я не слышал, чтобы они у нас существовали. Единственное, у нас есть за городом "каменная могила" - это культовое место для язычников и для любителей всяких схожих идей. И разных псевдорелигиозных течений. Вот они там собираются, и у них там "место силы", и они там беснуются. В этом плане там они немножко "тусовались", а здесь они никого не трогали, и в городе их было не заметно… Даже когда "Азов" (организация запрещена в РФ
– ред.) здесь сильно укреплялся, но опять же он больше дислоцировался на Бердянск
, может, там этого больше было… "Азовцы" здесь были, и в своем узком кругу они практиковали все эти языческие практики, но общественного влияния это не имело", - сказал священнослужитель.
Наместник монастыря сообщил, что в Мелитополе при президенте Украины Петре Порошенко
укрепились сектанты, при этом националистические воинские формирования религиозную пропаганду вели только среди своих.
"Среди просто молодежи работа (пропаганда неоязычества) "Азовом"* не велась, она велась среди тех, кого они привлекали уже в силовые структуры. Среди тех, кто шел служить на контракт либо был связан с МВД, или с какими-то силовыми структурами. В подразделениях. Там она (работа) в какой-то степени уже велась. А вот на обычных людей они не распространялись. Может быть, не хватало людей или времени, или не считали это уместным", - сказал собеседник агентства.
По словам православного священника, в Мелитополе все прозападные или раскольнические религиозные течения получали распространение и финансирование.
*Запрещенная в России террористическая организация