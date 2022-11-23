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Россия и НАТО договорились избегать инцидентов в Черном море, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.11.2022
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Россия и НАТО договорились избегать инцидентов в Черном море, сообщили СМИ
Россия и НАТО договорились избегать инцидентов в Черном море, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.11.2022
Россия и НАТО договорились избегать инцидентов в Черном море, сообщили СМИ
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр договорились "соблюдать осторожность" в Черном... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:04
2022-11-23T13:08
роб бауэр
валерий герасимов
йенс столтенберг
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украина
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр договорились "соблюдать осторожность" в Черном море во избежание конфликтных ситуаций, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источник в альянсе.Ранее представитель оборонного ведомства США говорил РИА Новости, что Пентагон на фоне боевых действий на Украине с 1 марта установил с министерством обороны России канал связи для предотвращения военных инцидентов. По его словам, США по-прежнему сохраняют с РФ ряд каналов коммуникации "для обсуждения важнейших вопросов в сфере безопасности на случай непредвиденных обстоятельств или чрезвычайной ситуации". Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран Североатлантического блока отмечал, что НАТО нацелена на сохранение каналов связи с РФ, чтобы избежать конфликтных ситуаций."Два военных чиновника недавно договорились "проявлять осторожность", особенно не позволять кораблям плавать в непосредственной близости друг с другом в Черном море во избежание "несчастных случаев", - говорится в сообщении портала.Отмечается, что некоторые восточноевропейские страны стали возражать против обменов данными с Россией, однако им ответили, что Бауэр уполномочен пользоваться этим каналом связи.
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роб бауэр, валерий герасимов, йенс столтенберг, сша, украина, россия, нато, министерство обороны сша
Роб Бауэр, Валерий Герасимов, Йенс Столтенберг, США, Украина, Россия, НАТО, Министерство обороны США
13:04 23.11.2022 (обновлено: 13:08 23.11.2022)
 
Россия и НАТО договорились избегать инцидентов в Черном море, сообщили СМИ

Euractiv: военные России и НАТО договорились быть осторожными в Черном море

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Корабли Черноморского флота. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр договорились "соблюдать осторожность" в Черном море во избежание конфликтных ситуаций, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источник в альянсе.
Ранее представитель оборонного ведомства США говорил РИА Новости, что Пентагон на фоне боевых действий на Украине с 1 марта установил с министерством обороны России канал связи для предотвращения военных инцидентов. По его словам, США по-прежнему сохраняют с РФ ряд каналов коммуникации "для обсуждения важнейших вопросов в сфере безопасности на случай непредвиденных обстоятельств или чрезвычайной ситуации". Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран Североатлантического блока отмечал, что НАТО нацелена на сохранение каналов связи с РФ, чтобы избежать конфликтных ситуаций.
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"Два военных чиновника недавно договорились "проявлять осторожность", особенно не позволять кораблям плавать в непосредственной близости друг с другом в Черном море во избежание "несчастных случаев", - говорится в сообщении портала.
Отмечается, что некоторые восточноевропейские страны стали возражать против обменов данными с Россией, однако им ответили, что Бауэр уполномочен пользоваться этим каналом связи.
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