https://ria.ru/20221123/nato-1833623227.html
Россия и НАТО договорились избегать инцидентов в Черном море, сообщили СМИ
Россия и НАТО договорились избегать инцидентов в Черном море, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.11.2022
Россия и НАТО договорились избегать инцидентов в Черном море, сообщили СМИ
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр договорились "соблюдать осторожность" в Черном... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:04
2022-11-23T13:04
2022-11-23T13:08
роб бауэр
валерий герасимов
йенс столтенберг
сша
украина
россия
нато
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805518227_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_0768133551c81432b02e0cc54059c6b9.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр договорились "соблюдать осторожность" в Черном море во избежание конфликтных ситуаций, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источник в альянсе.Ранее представитель оборонного ведомства США говорил РИА Новости, что Пентагон на фоне боевых действий на Украине с 1 марта установил с министерством обороны России канал связи для предотвращения военных инцидентов. По его словам, США по-прежнему сохраняют с РФ ряд каналов коммуникации "для обсуждения важнейших вопросов в сфере безопасности на случай непредвиденных обстоятельств или чрезвычайной ситуации". Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран Североатлантического блока отмечал, что НАТО нацелена на сохранение каналов связи с РФ, чтобы избежать конфликтных ситуаций."Два военных чиновника недавно договорились "проявлять осторожность", особенно не позволять кораблям плавать в непосредственной близости друг с другом в Черном море во избежание "несчастных случаев", - говорится в сообщении портала.Отмечается, что некоторые восточноевропейские страны стали возражать против обменов данными с Россией, однако им ответили, что Бауэр уполномочен пользоваться этим каналом связи.
https://ria.ru/20221122/nato-1833236569.html
https://ria.ru/20221122/nato-1833410761.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805518227_288:0:2592:1728_1920x0_80_0_0_2c2bb1002ffc5971bf345d5a042ebd87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роб бауэр, валерий герасимов, йенс столтенберг, сша, украина, россия, нато, министерство обороны сша
Роб Бауэр, Валерий Герасимов, Йенс Столтенберг, США, Украина, Россия, НАТО, Министерство обороны США
13:04 23.11.2022 (обновлено: 13:08 23.11.2022)
Россия и НАТО договорились избегать инцидентов в Черном море, сообщили СМИ
Euractiv: военные России и НАТО договорились быть осторожными в Черном море