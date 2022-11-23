https://ria.ru/20221123/nato-1833623227.html

Россия и НАТО договорились избегать инцидентов в Черном море, сообщили СМИ

Россия и НАТО договорились избегать инцидентов в Черном море, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.11.2022

Россия и НАТО договорились избегать инцидентов в Черном море, сообщили СМИ

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр договорились "соблюдать осторожность" в Черном... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T13:04

2022-11-23T13:04

2022-11-23T13:08

роб бауэр

валерий герасимов

йенс столтенберг

сша

украина

россия

нато

министерство обороны сша

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр договорились "соблюдать осторожность" в Черном море во избежание конфликтных ситуаций, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источник в альянсе.Ранее представитель оборонного ведомства США говорил РИА Новости, что Пентагон на фоне боевых действий на Украине с 1 марта установил с министерством обороны России канал связи для предотвращения военных инцидентов. По его словам, США по-прежнему сохраняют с РФ ряд каналов коммуникации "для обсуждения важнейших вопросов в сфере безопасности на случай непредвиденных обстоятельств или чрезвычайной ситуации". Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран Североатлантического блока отмечал, что НАТО нацелена на сохранение каналов связи с РФ, чтобы избежать конфликтных ситуаций."Два военных чиновника недавно договорились "проявлять осторожность", особенно не позволять кораблям плавать в непосредственной близости друг с другом в Черном море во избежание "несчастных случаев", - говорится в сообщении портала.Отмечается, что некоторые восточноевропейские страны стали возражать против обменов данными с Россией, однако им ответили, что Бауэр уполномочен пользоваться этим каналом связи.

https://ria.ru/20221122/nato-1833236569.html

https://ria.ru/20221122/nato-1833410761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

роб бауэр, валерий герасимов, йенс столтенберг, сша, украина, россия, нато, министерство обороны сша