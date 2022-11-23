Рейтинг@Mail.ru
Кузбасс ждет 120 миллиардов рублей налоговых поступлений от продажи угля - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221123/nalogi-1833576471.html
Кузбасс ждет 120 миллиардов рублей налоговых поступлений от продажи угля
Кузбасс ждет 120 миллиардов рублей налоговых поступлений от продажи угля - РИА Новости, 23.11.2022
Кузбасс ждет 120 миллиардов рублей налоговых поступлений от продажи угля
Кузбасс в текущем году ожидает около 120 миллиардов рублей налоговых поступлений в консолидированный бюджет от продажи угля, сообщил в бюджетном послании к... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:47
2022-11-23T10:47
кемеровская область
сергей цивилев
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149201/16/1492011660_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fbfa1bcea0a834f041a6ba0efaba9b80.jpg
КЕМЕРОВО, 23 ноя – РИА Новости. Кузбасс в текущем году ожидает около 120 миллиардов рублей налоговых поступлений в консолидированный бюджет от продажи угля, сообщил в бюджетном послании к депутатам законодательного собрания Кемеровской области губернатор Сергей Цивилев."Энергетический кризис 2021-2022 годов вызвал небывалый рост цен на уголь: на энергетический — в 2,2 раза, на коксующийся — в 1,7 раза. Высокие цены на уголь позволили нарастить налоговые поступления отрасли в консолидированный бюджет Кузбасса. В этом году ожидаем около 120 миллиардов рублей. Это в 1,8 раза больше, чем в прошлом году", – сказал глава региона.Цивилев отметил, что в целом в развитие угледобычи Кузбасса в 2022 году будет инвестировано порядка 115 миллиардов рублей, что соответствует объемам прошлого года.Также в ближайшие три года в отрасли планируется ввод 10 новых объектов, на которых будет создано более 3 тысяч новых рабочих мест. Глава региона уточнил, что сегодня в угольной отрасли занято более 90 тысяч человек.
https://ria.ru/20221112/sheregesh-1831084886.html
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149201/16/1492011660_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_93136a3a31c125d715a11c2834682cf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кемеровская область, сергей цивилев, экономика
Кемеровская область, Сергей Цивилев, Экономика
10:47 23.11.2022
 

Кузбасс ждет 120 миллиардов рублей налоговых поступлений от продажи угля

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкМестные жители на улице Весенняя в Кемерово
Местные жители на улице Весенняя в Кемерово - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Местные жители на улице Весенняя в Кемерово. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 23 ноя – РИА Новости. Кузбасс в текущем году ожидает около 120 миллиардов рублей налоговых поступлений в консолидированный бюджет от продажи угля, сообщил в бюджетном послании к депутатам законодательного собрания Кемеровской области губернатор Сергей Цивилев.
"Энергетический кризис 2021-2022 годов вызвал небывалый рост цен на уголь: на энергетический — в 2,2 раза, на коксующийся — в 1,7 раза. Высокие цены на уголь позволили нарастить налоговые поступления отрасли в консолидированный бюджет Кузбасса. В этом году ожидаем около 120 миллиардов рублей. Это в 1,8 раза больше, чем в прошлом году", – сказал глава региона.
Цивилев отметил, что в целом в развитие угледобычи Кузбасса в 2022 году будет инвестировано порядка 115 миллиардов рублей, что соответствует объемам прошлого года.
Также в ближайшие три года в отрасли планируется ввод 10 новых объектов, на которых будет создано более 3 тысяч новых рабочих мест. Глава региона уточнил, что сегодня в угольной отрасли занято более 90 тысяч человек.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 19:22Туризм
Глава Кузбасса открыл первую Шерегеше систему освещения канатной дороги
 
Кемеровская областьСергей ЦивилевЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала