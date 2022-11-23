https://ria.ru/20221123/nalogi-1833576471.html

Кузбасс ждет 120 миллиардов рублей налоговых поступлений от продажи угля

Кузбасс ждет 120 миллиардов рублей налоговых поступлений от продажи угля - РИА Новости, 23.11.2022

Кузбасс ждет 120 миллиардов рублей налоговых поступлений от продажи угля

Кузбасс в текущем году ожидает около 120 миллиардов рублей налоговых поступлений в консолидированный бюджет от продажи угля, сообщил в бюджетном послании к... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:47

2022-11-23T10:47

2022-11-23T10:47

кемеровская область

сергей цивилев

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149201/16/1492011660_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fbfa1bcea0a834f041a6ba0efaba9b80.jpg

КЕМЕРОВО, 23 ноя – РИА Новости. Кузбасс в текущем году ожидает около 120 миллиардов рублей налоговых поступлений в консолидированный бюджет от продажи угля, сообщил в бюджетном послании к депутатам законодательного собрания Кемеровской области губернатор Сергей Цивилев."Энергетический кризис 2021-2022 годов вызвал небывалый рост цен на уголь: на энергетический — в 2,2 раза, на коксующийся — в 1,7 раза. Высокие цены на уголь позволили нарастить налоговые поступления отрасли в консолидированный бюджет Кузбасса. В этом году ожидаем около 120 миллиардов рублей. Это в 1,8 раза больше, чем в прошлом году", – сказал глава региона.Цивилев отметил, что в целом в развитие угледобычи Кузбасса в 2022 году будет инвестировано порядка 115 миллиардов рублей, что соответствует объемам прошлого года.Также в ближайшие три года в отрасли планируется ввод 10 новых объектов, на которых будет создано более 3 тысяч новых рабочих мест. Глава региона уточнил, что сегодня в угольной отрасли занято более 90 тысяч человек.

https://ria.ru/20221112/sheregesh-1831084886.html

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кемеровская область, сергей цивилев, экономика