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Кузбасс ждет 120 миллиардов рублей налоговых поступлений от продажи угля
Кузбасс ждет 120 миллиардов рублей налоговых поступлений от продажи угля - РИА Новости, 23.11.2022
Кузбасс ждет 120 миллиардов рублей налоговых поступлений от продажи угля
Кузбасс в текущем году ожидает около 120 миллиардов рублей налоговых поступлений в консолидированный бюджет от продажи угля, сообщил в бюджетном послании к... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:47
2022-11-23T10:47
2022-11-23T10:47
кемеровская область
сергей цивилев
экономика
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КЕМЕРОВО, 23 ноя – РИА Новости. Кузбасс в текущем году ожидает около 120 миллиардов рублей налоговых поступлений в консолидированный бюджет от продажи угля, сообщил в бюджетном послании к депутатам законодательного собрания Кемеровской области губернатор Сергей Цивилев."Энергетический кризис 2021-2022 годов вызвал небывалый рост цен на уголь: на энергетический — в 2,2 раза, на коксующийся — в 1,7 раза. Высокие цены на уголь позволили нарастить налоговые поступления отрасли в консолидированный бюджет Кузбасса. В этом году ожидаем около 120 миллиардов рублей. Это в 1,8 раза больше, чем в прошлом году", – сказал глава региона.Цивилев отметил, что в целом в развитие угледобычи Кузбасса в 2022 году будет инвестировано порядка 115 миллиардов рублей, что соответствует объемам прошлого года.Также в ближайшие три года в отрасли планируется ввод 10 новых объектов, на которых будет создано более 3 тысяч новых рабочих мест. Глава региона уточнил, что сегодня в угольной отрасли занято более 90 тысяч человек.
https://ria.ru/20221112/sheregesh-1831084886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кемеровская область, сергей цивилев, экономика
Кемеровская область, Сергей Цивилев, Экономика
КЕМЕРОВО, 23 ноя – РИА Новости. Кузбасс в текущем году ожидает около 120 миллиардов рублей налоговых поступлений в консолидированный бюджет от продажи угля, сообщил в бюджетном послании к депутатам законодательного собрания Кемеровской области губернатор Сергей Цивилев.
"Энергетический кризис 2021-2022 годов вызвал небывалый рост цен на уголь: на энергетический — в 2,2 раза, на коксующийся — в 1,7 раза. Высокие цены на уголь позволили нарастить налоговые поступления отрасли в консолидированный бюджет Кузбасса. В этом году ожидаем около 120 миллиардов рублей. Это в 1,8 раза больше, чем в прошлом году", – сказал глава региона.
Цивилев отметил, что в целом в развитие угледобычи Кузбасса в 2022 году будет инвестировано порядка 115 миллиардов рублей, что соответствует объемам прошлого года.
Также в ближайшие три года в отрасли планируется ввод 10 новых объектов, на которых будет создано более 3 тысяч новых рабочих мест. Глава региона уточнил, что сегодня в угольной отрасли занято более 90 тысяч человек.