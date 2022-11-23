https://ria.ru/20221123/moldova-1833771991.html
Санду обвинила Россию в оставлении Молдавии в темноте
Санду обвинила Россию в оставлении Молдавии в темноте - РИА Новости, 23.11.2022
Санду обвинила Россию в оставлении Молдавии в темноте
Президент Молдавии Майя Санду на странице в Facebook* обвинила Россию в массовых отключениях электроэнергии в стране после бомбардировок объектов энергетической РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T19:19
2022-11-23T19:19
2022-11-23T19:19
специальная военная операция на украине
в мире
майя санду
молдавия
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797877582_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_f92264ca79ba36ff7ddd6d3c4adfbef6.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду на странице в Facebook* обвинила Россию в массовых отключениях электроэнергии в стране после бомбардировок объектов энергетической инфраструктуры Украины."Россия оставила Молдову в темноте. <…> Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде", — написала политик.Санду пообещала восстановить подачу электричества и решить технические проблемы. По ее словам, все государственные службы работают в этом направлении.Ранее сегодня в Молдавии начались перебои с электроснабжением. В Кишиневе это привело к проблемам в работе госучреждений. Российского посла вызвали в МИД страны.Российские Вооруженные силы наносят массированные удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры с 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221123/aes-1833687061.html
https://ria.ru/20221123/kiev-1833623907.html
молдавия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797877582_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_aca50ca14acc24377bf03b5632ee5201.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, майя санду, молдавия, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Майя Санду, Молдавия, Россия, Украина
Санду обвинила Россию в оставлении Молдавии в темноте
Президент Молдавии Санду: Россия оставила страну в темноте и холоде