https://ria.ru/20221123/moldova-1833771991.html

Санду обвинила Россию в оставлении Молдавии в темноте

Санду обвинила Россию в оставлении Молдавии в темноте - РИА Новости, 23.11.2022

Санду обвинила Россию в оставлении Молдавии в темноте

Президент Молдавии Майя Санду на странице в Facebook* обвинила Россию в массовых отключениях электроэнергии в стране после бомбардировок объектов энергетической РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T19:19

2022-11-23T19:19

2022-11-23T19:19

специальная военная операция на украине

в мире

майя санду

молдавия

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797877582_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_f92264ca79ba36ff7ddd6d3c4adfbef6.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду на странице в Facebook* обвинила Россию в массовых отключениях электроэнергии в стране после бомбардировок объектов энергетической инфраструктуры Украины."Россия оставила Молдову в темноте. <…> Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде", — написала политик.Санду пообещала восстановить подачу электричества и решить технические проблемы. По ее словам, все государственные службы работают в этом направлении.Ранее сегодня в Молдавии начались перебои с электроснабжением. В Кишиневе это привело к проблемам в работе госучреждений. Российского посла вызвали в МИД страны.Российские Вооруженные силы наносят массированные удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры с 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221123/aes-1833687061.html

https://ria.ru/20221123/kiev-1833623907.html

молдавия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, майя санду, молдавия, россия, украина