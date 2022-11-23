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Санду обвинила Россию в оставлении Молдавии в темноте - РИА Новости, 23.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221123/moldova-1833771991.html
Санду обвинила Россию в оставлении Молдавии в темноте
Санду обвинила Россию в оставлении Молдавии в темноте - РИА Новости, 23.11.2022
Санду обвинила Россию в оставлении Молдавии в темноте
Президент Молдавии Майя Санду на странице в Facebook* обвинила Россию в массовых отключениях электроэнергии в стране после бомбардировок объектов энергетической РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T19:19
2022-11-23T19:19
специальная военная операция на украине
в мире
майя санду
молдавия
россия
украина
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду на странице в Facebook* обвинила Россию в массовых отключениях электроэнергии в стране после бомбардировок объектов энергетической инфраструктуры Украины."Россия оставила Молдову в темноте. &lt;…&gt; Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде", — написала политик.Санду пообещала восстановить подачу электричества и решить технические проблемы. По ее словам, все государственные службы работают в этом направлении.Ранее сегодня в Молдавии начались перебои с электроснабжением. В Кишиневе это привело к проблемам в работе госучреждений. Российского посла вызвали в МИД страны.Российские Вооруженные силы наносят массированные удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры с 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221123/aes-1833687061.html
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в мире, майя санду, молдавия, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Майя Санду, Молдавия, Россия, Украина
19:19 23.11.2022
 
Санду обвинила Россию в оставлении Молдавии в темноте

Президент Молдавии Санду: Россия оставила страну в темноте и холоде

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду на странице в Facebook* обвинила Россию в массовых отключениях электроэнергии в стране после бомбардировок объектов энергетической инфраструктуры Украины.
"Россия оставила Молдову в темноте. <…> Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде", — написала политик.
Санду пообещала восстановить подачу электричества и решить технические проблемы. По ее словам, все государственные службы работают в этом направлении.
Ранее сегодня в Молдавии начались перебои с электроснабжением. В Кишиневе это привело к проблемам в работе госучреждений. Российского посла вызвали в МИД страны.
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С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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