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Вице-премьер Молдавии заявил о восстановлении электроснабжения в стране - РИА Новости, 23.11.2022
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Вице-премьер Молдавии заявил о восстановлении электроснабжения в стране
Вице-премьер Молдавии заявил о восстановлении электроснабжения в стране - РИА Новости, 23.11.2022
Вице-премьер Молдавии заявил о восстановлении электроснабжения в стране
Подача электроэнергии в Молдавии восстановлена для всех жителей севера и 90% потребителей из центра и с юга страны, сообщил вице-премьер Андрей Спыну. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T23:43
2022-11-23T23:43
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Подача электроэнергии в Молдавии восстановлена для всех жителей севера и 90% потребителей из центра и с юга страны, сообщил вице-премьер Андрей Спыну.Ранее Спыну сообщил, что многие населенные пункты в Молдавии остались без электроэнергии и связал это с обстрелами украинских объектов инфраструктуры. На территории страны наблюдались проблемы с мобильной связью и интернетом. Восстановить подачу электроэнергии в большинстве населенных пунктах удалось лишь спустя три с половиной часа."На данный момент к электричеству подключены все потребители распределительной сети RED Nord (северные районы - ред.) и более 90% потребителей распределительной сети Premier Energy Distribution (центр и юг - ред.). В ближайшие несколько часов подключатся все потребители", - написал Спыну в Telegram-канале.Он поблагодарил всех, кто принимал участие в восстановлении работы электросетей.Похожая ситуация уже была в республике 15 ноября, тогда без электроэнергии осталось 70% территории из-за автоматического отключения линии поставки электроэнергии в страну на фоне обстрела украинской инфраструктуры.
https://ria.ru/20221123/moldaviya-1833745357.html
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
23:43 23.11.2022
 
Вице-премьер Молдавии заявил о восстановлении электроснабжения в стране

Вице-премьер Молдавии Спыну: электроснабжение восстановлено почти во всех районах страны

© AP Photo / Aurel ObrejaТроллейбус, остановившийся из-за отключения света в Кишиневе
Троллейбус, остановившийся из-за отключения света в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Троллейбус, остановившийся из-за отключения света в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Подача электроэнергии в Молдавии восстановлена для всех жителей севера и 90% потребителей из центра и с юга страны, сообщил вице-премьер Андрей Спыну.
Ранее Спыну сообщил, что многие населенные пункты в Молдавии остались без электроэнергии и связал это с обстрелами украинских объектов инфраструктуры. На территории страны наблюдались проблемы с мобильной связью и интернетом. Восстановить подачу электроэнергии в большинстве населенных пунктах удалось лишь спустя три с половиной часа.
"На данный момент к электричеству подключены все потребители распределительной сети RED Nord (северные районы - ред.) и более 90% потребителей распределительной сети Premier Energy Distribution (центр и юг - ред.). В ближайшие несколько часов подключатся все потребители", - написал Спыну в Telegram-канале.
Он поблагодарил всех, кто принимал участие в восстановлении работы электросетей.
Похожая ситуация уже была в республике 15 ноября, тогда без электроэнергии осталось 70% территории из-за автоматического отключения линии поставки электроэнергии в страну на фоне обстрела украинской инфраструктуры.
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