https://ria.ru/20221123/moldaviya-1833808850.html
Вице-премьер Молдавии заявил о восстановлении электроснабжения в стране
Вице-премьер Молдавии заявил о восстановлении электроснабжения в стране - РИА Новости, 23.11.2022
Вице-премьер Молдавии заявил о восстановлении электроснабжения в стране
Подача электроэнергии в Молдавии восстановлена для всех жителей севера и 90% потребителей из центра и с юга страны, сообщил вице-премьер Андрей Спыну. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T23:43
2022-11-23T23:43
2022-11-23T23:43
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Подача электроэнергии в Молдавии восстановлена для всех жителей севера и 90% потребителей из центра и с юга страны, сообщил вице-премьер Андрей Спыну.Ранее Спыну сообщил, что многие населенные пункты в Молдавии остались без электроэнергии и связал это с обстрелами украинских объектов инфраструктуры. На территории страны наблюдались проблемы с мобильной связью и интернетом. Восстановить подачу электроэнергии в большинстве населенных пунктах удалось лишь спустя три с половиной часа."На данный момент к электричеству подключены все потребители распределительной сети RED Nord (северные районы - ред.) и более 90% потребителей распределительной сети Premier Energy Distribution (центр и юг - ред.). В ближайшие несколько часов подключатся все потребители", - написал Спыну в Telegram-канале.Он поблагодарил всех, кто принимал участие в восстановлении работы электросетей.Похожая ситуация уже была в республике 15 ноября, тогда без электроэнергии осталось 70% территории из-за автоматического отключения линии поставки электроэнергии в страну на фоне обстрела украинской инфраструктуры.
https://ria.ru/20221123/moldaviya-1833745357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия
Вице-премьер Молдавии заявил о восстановлении электроснабжения в стране
Вице-премьер Молдавии Спыну: электроснабжение восстановлено почти во всех районах страны
КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости.
Подача электроэнергии в Молдавии восстановлена для всех жителей севера и 90% потребителей из центра и с юга страны, сообщил вице-премьер
Андрей Спыну.
Ранее Спыну сообщил, что многие населенные пункты в Молдавии
остались без электроэнергии и связал это с обстрелами украинских объектов инфраструктуры. На территории страны наблюдались проблемы с мобильной связью и интернетом. Восстановить подачу электроэнергии в большинстве населенных пунктах удалось лишь спустя три с половиной часа.
"На данный момент к электричеству подключены все потребители распределительной сети RED Nord (северные районы - ред.) и более 90% потребителей распределительной сети Premier Energy Distribution (центр и юг - ред.). В ближайшие несколько часов подключатся все потребители", - написал Спыну в Telegram-канале.
Он поблагодарил всех, кто принимал участие в восстановлении работы электросетей.
Похожая ситуация уже была в республике 15 ноября, тогда без электроэнергии осталось 70% территории из-за автоматического отключения линии поставки электроэнергии в страну на фоне обстрела украинской инфраструктуры.