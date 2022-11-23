Оппозиционер Шор обвинил власти Молдавии в провоцировании энергокризиса
Оппозиционер Шор обвинил власти Молдавии в нанесении ущерба и провоцировании энергокризиса
© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 ноя – РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор обвинил руководство Молдавии в нанесении финансового ущерба государству и провоцировании энергетического кризиса.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Ранее компания "Молдовагаз" сообщила о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. На фоне кризисной ситуации в стране проходят протесты оппозиции. Массовые митинги представители партии "Шор" и присоединившиеся к протестному движению депутаты-коммунисты собирают каждую неделю. Манифестанты критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
"Молдавия всегда пользовалась льготной ценой на импорт природного газа. По сравнению со средним уровнем оплаты стран ЕС за этот вид топлива мы платили в среднем в 2,2 раза меньше… Благодаря льготной цене на газ с 2010 по 2021 год Молдавия сэкономила почти 5,4 миллиарда долларов… После 11 лет льготных цен и экономии миллиардов режим Майи Санду (президента Молдавии) принес нам только в этом году потери в 347 миллионов долларов… Эта власть спровоцировала энергетический кризис", - написал Шор на своих страницах в социальных сетях.
По мнению политика, к кризисной ситуации в стране привела инициатива правительства изменить формулу расчета с российским "Газпромом".
"Вице-премьер Андрей Спыну подписал 29 октября 2021 года дополнительный договор на поставку природного газа "Газпромом" компании Moldovagaz и добился изменения формулы расчета цены. В результате уже с этого года Молдавия платит больше, чем в среднем по Евросоюзу. Нам газ обходится в 890 долларов за тысячу кубометров, в то время как в ЕС он импортируется в среднем по цене 640 долларов, или почти на 40% дешевле", - подчеркнул Шор.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа, в декабре ожидаются поставки всего 43,5%.
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