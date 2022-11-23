https://ria.ru/20221123/moldaviya-1833616890.html

Оппозиционер Шор обвинил власти Молдавии в провоцировании энергокризиса

Оппозиционер Шор обвинил власти Молдавии в провоцировании энергокризиса - РИА Новости, 23.11.2022

Оппозиционер Шор обвинил власти Молдавии в провоцировании энергокризиса

Оппозиционный молдавский политик Илан Шор обвинил руководство Молдавии в нанесении финансового ущерба государству и провоцировании энергетического кризиса. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T12:46

2022-11-23T12:46

2022-11-23T12:46

илан шор

майя санду

россия

молдавия

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 23 ноя – РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор обвинил руководство Молдавии в нанесении финансового ущерба государству и провоцировании энергетического кризиса.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Ранее компания "Молдовагаз" сообщила о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. На фоне кризисной ситуации в стране проходят протесты оппозиции. Массовые митинги представители партии "Шор" и присоединившиеся к протестному движению депутаты-коммунисты собирают каждую неделю. Манифестанты критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции."Молдавия всегда пользовалась льготной ценой на импорт природного газа. По сравнению со средним уровнем оплаты стран ЕС за этот вид топлива мы платили в среднем в 2,2 раза меньше… Благодаря льготной цене на газ с 2010 по 2021 год Молдавия сэкономила почти 5,4 миллиарда долларов… После 11 лет льготных цен и экономии миллиардов режим Майи Санду (президента Молдавии) принес нам только в этом году потери в 347 миллионов долларов… Эта власть спровоцировала энергетический кризис", - написал Шор на своих страницах в социальных сетях.По мнению политика, к кризисной ситуации в стране привела инициатива правительства изменить формулу расчета с российским "Газпромом".Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа, в декабре ожидаются поставки всего 43,5%.

https://ria.ru/20221122/moldaviya-1833485423.html

https://ria.ru/20221121/elektroenergiya-1833179109.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

илан шор, майя санду, россия, молдавия, газпром, молдовагаз, евросоюз, в мире