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Оппозиционер Шор обвинил власти Молдавии в провоцировании энергокризиса - РИА Новости, 23.11.2022
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Оппозиционер Шор обвинил власти Молдавии в провоцировании энергокризиса
Оппозиционер Шор обвинил власти Молдавии в провоцировании энергокризиса - РИА Новости, 23.11.2022
Оппозиционер Шор обвинил власти Молдавии в провоцировании энергокризиса
Оппозиционный молдавский политик Илан Шор обвинил руководство Молдавии в нанесении финансового ущерба государству и провоцировании энергетического кризиса. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:46
2022-11-23T12:46
илан шор
майя санду
россия
молдавия
газпром
молдовагаз
евросоюз
в мире
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КИШИНЕВ, 23 ноя – РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор обвинил руководство Молдавии в нанесении финансового ущерба государству и провоцировании энергетического кризиса.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Ранее компания "Молдовагаз" сообщила о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. На фоне кризисной ситуации в стране проходят протесты оппозиции. Массовые митинги представители партии "Шор" и присоединившиеся к протестному движению депутаты-коммунисты собирают каждую неделю. Манифестанты критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции."Молдавия всегда пользовалась льготной ценой на импорт природного газа. По сравнению со средним уровнем оплаты стран ЕС за этот вид топлива мы платили в среднем в 2,2 раза меньше… Благодаря льготной цене на газ с 2010 по 2021 год Молдавия сэкономила почти 5,4 миллиарда долларов… После 11 лет льготных цен и экономии миллиардов режим Майи Санду (президента Молдавии) принес нам только в этом году потери в 347 миллионов долларов… Эта власть спровоцировала энергетический кризис", - написал Шор на своих страницах в социальных сетях.По мнению политика, к кризисной ситуации в стране привела инициатива правительства изменить формулу расчета с российским "Газпромом".Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа, в декабре ожидаются поставки всего 43,5%.
https://ria.ru/20221122/moldaviya-1833485423.html
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илан шор, майя санду, россия, молдавия, газпром, молдовагаз, евросоюз, в мире
Илан Шор, Майя Санду, Россия, Молдавия, Газпром, Молдовагаз, Евросоюз, В мире
12:46 23.11.2022
 
Оппозиционер Шор обвинил власти Молдавии в провоцировании энергокризиса

Оппозиционер Шор обвинил власти Молдавии в нанесении ущерба и провоцировании энергокризиса

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 ноя – РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор обвинил руководство Молдавии в нанесении финансового ущерба государству и провоцировании энергетического кризиса.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Ранее компания "Молдовагаз" сообщила о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. На фоне кризисной ситуации в стране проходят протесты оппозиции. Массовые митинги представители партии "Шор" и присоединившиеся к протестному движению депутаты-коммунисты собирают каждую неделю. Манифестанты критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Вчера, 19:57
Молдавия засекретила информацию о работе электросетей
"Молдавия всегда пользовалась льготной ценой на импорт природного газа. По сравнению со средним уровнем оплаты стран ЕС за этот вид топлива мы платили в среднем в 2,2 раза меньше… Благодаря льготной цене на газ с 2010 по 2021 год Молдавия сэкономила почти 5,4 миллиарда долларов… После 11 лет льготных цен и экономии миллиардов режим Майи Санду (президента Молдавии) принес нам только в этом году потери в 347 миллионов долларов… Эта власть спровоцировала энергетический кризис", - написал Шор на своих страницах в социальных сетях.
По мнению политика, к кризисной ситуации в стране привела инициатива правительства изменить формулу расчета с российским "Газпромом".
"Вице-премьер Андрей Спыну подписал 29 октября 2021 года дополнительный договор на поставку природного газа "Газпромом" компании Moldovagaz и добился изменения формулы расчета цены. В результате уже с этого года Молдавия платит больше, чем в среднем по Евросоюзу. Нам газ обходится в 890 долларов за тысячу кубометров, в то время как в ЕС он импортируется в среднем по цене 640 долларов, или почти на 40% дешевле", - подчеркнул Шор.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа, в декабре ожидаются поставки всего 43,5%.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 19:01
Макрон пообещал Молдавии помочь с поставками электроэнергии
 
Илан ШорМайя СандуРоссияМолдавияГазпромМолдовагазЕвросоюзВ мире
 
 
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