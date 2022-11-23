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Госдума приняла закон о приостановке госслужбы из-за призыва по мобилизации - РИА Новости, 23.11.2022
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https://ria.ru/20221123/mobilizatsiya-1833661527.html
Госдума приняла закон о приостановке госслужбы из-за призыва по мобилизации
Госдума приняла закон о приостановке госслужбы из-за призыва по мобилизации - РИА Новости, 23.11.2022
Госдума приняла закон о приостановке госслужбы из-за призыва по мобилизации
Госдума на пленарном заседании приняла закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:48
2022-11-23T14:51
госдума рф
частичная мобилизация в россии
специальная военная операция на украине
россия
общество
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации."Государственная служба, за исключением военной службы, приостанавливается в связи с призывом государственного служащего на военную службу по мобилизации или заключением им в соответствии с пунктом 7 статьи 38 федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" контракта о прохождении военной службы либо заключением им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации", — сообщается в тексте поправки, ранее внесённой ко второму чтению и одобренной Госдумой.Согласно поправкам, госслужба возобновляется в день выхода служащего."Государственная служба возобновляется в день выхода государственного служащего на государственную службу. Государственный служащий обязан предупредить представителя нанимателя о своем выходе на государственную службу не позднее чем за три рабочих дня", — уточняется в тексте поправки.При этом в период приостановления госслужбы поправками гарантируется сохранение замещаемой должности государственной службы.
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госдума рф, частичная мобилизация в россии, россия, общество
Госдума РФ, Частичная мобилизация в России, Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество
14:48 23.11.2022 (обновлено: 14:51 23.11.2022)
 
Госдума приняла закон о приостановке госслужбы из-за призыва по мобилизации

Госдума приняла закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации.
"Государственная служба, за исключением военной службы, приостанавливается в связи с призывом государственного служащего на военную службу по мобилизации или заключением им в соответствии с пунктом 7 статьи 38 федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" контракта о прохождении военной службы либо заключением им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации", — сообщается в тексте поправки, ранее внесённой ко второму чтению и одобренной Госдумой.
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Согласно поправкам, госслужба возобновляется в день выхода служащего.
"Государственная служба возобновляется в день выхода государственного служащего на государственную службу. Государственный служащий обязан предупредить представителя нанимателя о своем выходе на государственную службу не позднее чем за три рабочих дня", — уточняется в тексте поправки.
При этом в период приостановления госслужбы поправками гарантируется сохранение замещаемой должности государственной службы.
 
Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФЧастичная мобилизация в РоссииРоссияОбщество
 
 
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