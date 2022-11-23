https://ria.ru/20221123/mifi-1833611300.html

Путин направил поздравительную телеграмму по случаю 80-летия МИФИ

Путин направил поздравительную телеграмму по случаю 80-летия МИФИ - РИА Новости, 23.11.2022

Путин направил поздравительную телеграмму по случаю 80-летия МИФИ

Президент России Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский коллектив, студентов и выпускников с 80-летием создания МИФИ, отметив плеяду... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T12:29

2022-11-23T12:29

2022-11-23T12:49

образование - общество

владимир путин

россия

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский коллектив, студентов и выпускников с 80-летием создания МИФИ, отметив плеяду нобелевских лауреатов из вуза и его вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса РФ, сообщается на сайте Кремля."Вы по праву можете гордиться историей родного вуза, его поистине уникальным вкладом в развитие отечественной науки, стратегических отраслей экономики, оборонно-промышленного комплекса и, конечно, блестящей плеядой нобелевских лауреатов, чьи судьбы были тесно связаны с вашим университетом", - говорится в телеграмме.Путин отметил важность того, что и сегодня в МИФИ работают профессионалы, которые с честью продолжают "подвижнические традиции предшественников, учат своих воспитанников мыслить творчески, трудиться с полной отдачей, настойчиво идти к поставленной цели, не пасовать перед трудностями". Российский лидер подчеркнул, что практическая, инновационная направленность вуза, образовательные технологии, мощная исследовательская база позволяют коллективу университета уверенно смотреть в будущее и готовить квалифицированных специалистов."Убежден, что, сохраняя связь времён и открытость всему новому, ваш университет и впредь будет достойно держать планку одного из признанных лидеров высшей школы в России. Желаю вам успехов и воплощения намеченных планов", - заключил Путин.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, владимир путин, россия, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", навигатор абитуриента