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В Нижегородской области расширят программу привлечения кадров в медицину - РИА Новости, 23.11.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20221123/meditsina-1833744078.html
В Нижегородской области расширят программу привлечения кадров в медицину
В Нижегородской области расширят программу привлечения кадров в медицину - РИА Новости, 23.11.2022
В Нижегородской области расширят программу привлечения кадров в медицину
Региональная программа по привлечению кадров в медицинскую сферу будет расширена с 2023 года, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в среду в... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:35
2022-11-23T17:35
нижегородская область
общество
нижегородская область
глеб никитин
медицина
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя — РИА Новости. Региональная программа по привлечению кадров в медицинскую сферу будет расширена с 2023 года, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в среду в ходе прямой линии с жителями региона."Один из самых проблемных вопросов в сфере здравоохранения - это кадры. С 2019 года мы работаем над улучшением жилищных условий специалистов, выплачивая медикам по 1 миллиону рублей по соответствующей региональной программе. В ближайшее время начнем применять и другую меру поддержки – выплаты дефицитным специалистам, которые сейчас особенно востребованы в районах области. Кроме того, со следующего года будем субсидировать приобретение медицинскими работниками жилья. Решение по новой льготной ипотеке уже принято", – заявил Никитин.Он отметил, что кадровый вопрос решается и за счет участия Нижегородской области в программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Так, с начала 2022 года на работу в сельской местности устроились уже 72 врача и 46 медицинских работников среднего звена.Как подчеркнул губернатор Нижегородской области, регион активно работает над достижением целей национального проекта "Здравоохранение". Так, в рамах реализации программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в Нижегородской области в текущем году было переоснащено пять первичных сосудистых отделений. Кроме того, Центральная городская больница Арзамаса получит статус регионального сосудистого центра - он начнет свою работу в начале 2023 года."Не менее масштабно ведется работа по борьбе с онкологическими заболеваниями. В этом году приобретаем 27 единиц оборудования, в том числе МРТ, линейные ускорители - это сделает лучевую диагностику и лучевую терапию более доступной", – рассказал Никитин. В 2022 году в Нижегородской области открываются два центра амбулаторной онкологической помощи – в Починках и Шахунье, в 2023 году еще два центра откроются в Сергаче и Городце."Конечно, мы продолжаем заниматься модернизацией первичного звена здравоохранения, эта работа ведется в районах области не менее активно, чем в Нижнем Новгороде. Таких объемов не было никогда", – подчеркнул губернатор Нижегородской области.В 2022 году проводится комплексный капитальный ремонт почти 220 объектов, а также закупка более 300 единиц медицинского оборудования и 350 единиц легкового автотранспорта.
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общество, нижегородская область, глеб никитин, медицина, россия
Нижегородская область, Общество, Нижегородская область, Глеб Никитин, Медицина, Россия
17:35 23.11.2022
 
В Нижегородской области расширят программу привлечения кадров в медицину

В Нижегородской области с 2023 года расширят программу привлечения кадров в медицину

© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в медиабанкВид на историческую часть Нижнего Новгорода
Вид на историческую часть Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Олег Золото
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Вид на историческую часть Нижнего Новгорода. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя — РИА Новости. Региональная программа по привлечению кадров в медицинскую сферу будет расширена с 2023 года, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в среду в ходе прямой линии с жителями региона.
"Один из самых проблемных вопросов в сфере здравоохранения - это кадры. С 2019 года мы работаем над улучшением жилищных условий специалистов, выплачивая медикам по 1 миллиону рублей по соответствующей региональной программе. В ближайшее время начнем применять и другую меру поддержки – выплаты дефицитным специалистам, которые сейчас особенно востребованы в районах области. Кроме того, со следующего года будем субсидировать приобретение медицинскими работниками жилья. Решение по новой льготной ипотеке уже принято", – заявил Никитин.
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Он отметил, что кадровый вопрос решается и за счет участия Нижегородской области в программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Так, с начала 2022 года на работу в сельской местности устроились уже 72 врача и 46 медицинских работников среднего звена.
Как подчеркнул губернатор Нижегородской области, регион активно работает над достижением целей национального проекта "Здравоохранение". Так, в рамах реализации программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в Нижегородской области в текущем году было переоснащено пять первичных сосудистых отделений. Кроме того, Центральная городская больница Арзамаса получит статус регионального сосудистого центра - он начнет свою работу в начале 2023 года.
"Не менее масштабно ведется работа по борьбе с онкологическими заболеваниями. В этом году приобретаем 27 единиц оборудования, в том числе МРТ, линейные ускорители - это сделает лучевую диагностику и лучевую терапию более доступной", – рассказал Никитин. В 2022 году в Нижегородской области открываются два центра амбулаторной онкологической помощи – в Починках и Шахунье, в 2023 году еще два центра откроются в Сергаче и Городце.
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"Конечно, мы продолжаем заниматься модернизацией первичного звена здравоохранения, эта работа ведется в районах области не менее активно, чем в Нижнем Новгороде. Таких объемов не было никогда", – подчеркнул губернатор Нижегородской области.
В 2022 году проводится комплексный капитальный ремонт почти 220 объектов, а также закупка более 300 единиц медицинского оборудования и 350 единиц легкового автотранспорта.
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