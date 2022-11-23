https://ria.ru/20221123/makeevka-1833658121.html
Украинские войска обстреляли из "Града" Макеевку в ДНР
Украинские войска обстреляли из "Града" Макеевку в ДНР - РИА Новости, 23.11.2022
Украинские войска обстреляли из "Града" Макеевку в ДНР
Украинские войска в 14.20 выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Кировскому району Макеевки, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:39
2022-11-23T14:39
2022-11-23T14:51
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Украинские войска в 14.20 выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Кировскому району Макеевки, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:20 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в Telegram-канале ведомства.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
макеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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макеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика
14:39 23.11.2022 (обновлено: 14:51 23.11.2022)
Украинские войска обстреляли из "Града" Макеевку в ДНР
Украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Макеевке в ДНР