https://ria.ru/20221123/london-1833613344.html

Лондонцам ближе к зиме вновь разрешили полив из шлангов

Лондонцам ближе к зиме вновь разрешили полив из шлангов - РИА Новости, 23.11.2022

Лондонцам ближе к зиме вновь разрешили полив из шлангов

Крупнейшая британская компания по водоснабжению Thames Water сняла для своих 14 миллионов клиентов введенный еще летом из-за аномальной жары запрет на полив из... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T12:36

2022-11-23T12:36

2022-11-23T12:49

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Крупнейшая британская компания по водоснабжению Thames Water сняла для своих 14 миллионов клиентов введенный еще летом из-за аномальной жары запрет на полив из шлангов, следует из заявления, опубликованного на сайте компании.Компания c 24 августа запретила потребителям использовать шланги для полива из-за засухи в стране, теперь это ограничение отменено после недавних обильных дождей в Великобритании."Компания Thames Water отменяет запрет на использование шлангов для клиентов в Лондоне и (регионе) Темза-Вэлли. Благодаря поддержке клиентов и недавней дождливой погоде <…> ограничения на использование воды в настоящее время больше не требуются", - говорится в заявлении компании.В июле Великобритания столкнулась с аномальной жарой: 19 июля был побит предыдущий температурный рекорд в 38,7 градуса – жара достигла 40,3 градуса. В этой связи водопроводные компании в некоторых регионах ввели запрет на использование шлангов для полива.

https://ria.ru/20220817/poliv-1810188661.html

https://ria.ru/20220830/zasukha-1813182634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

великобритания, лондон, в мире