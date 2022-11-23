https://ria.ru/20221123/london-1833613344.html
Лондонцам ближе к зиме вновь разрешили полив из шлангов
Лондонцам ближе к зиме вновь разрешили полив из шлангов - РИА Новости, 23.11.2022
Лондонцам ближе к зиме вновь разрешили полив из шлангов
Крупнейшая британская компания по водоснабжению Thames Water сняла для своих 14 миллионов клиентов введенный еще летом из-за аномальной жары запрет на полив из... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:36
2022-11-23T12:36
2022-11-23T12:49
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Крупнейшая британская компания по водоснабжению Thames Water сняла для своих 14 миллионов клиентов введенный еще летом из-за аномальной жары запрет на полив из шлангов, следует из заявления, опубликованного на сайте компании.Компания c 24 августа запретила потребителям использовать шланги для полива из-за засухи в стране, теперь это ограничение отменено после недавних обильных дождей в Великобритании."Компания Thames Water отменяет запрет на использование шлангов для клиентов в Лондоне и (регионе) Темза-Вэлли. Благодаря поддержке клиентов и недавней дождливой погоде <…> ограничения на использование воды в настоящее время больше не требуются", - говорится в заявлении компании.В июле Великобритания столкнулась с аномальной жарой: 19 июля был побит предыдущий температурный рекорд в 38,7 градуса – жара достигла 40,3 градуса. В этой связи водопроводные компании в некоторых регионах ввели запрет на использование шлангов для полива.
https://ria.ru/20220817/poliv-1810188661.html
https://ria.ru/20220830/zasukha-1813182634.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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великобритания, лондон, в мире
Великобритания, Лондон, В мире
12:36 23.11.2022 (обновлено: 12:49 23.11.2022)
Лондонцам ближе к зиме вновь разрешили полив из шлангов
Компания по водоснабжению Thames Water ближе к зиме разрешила лондонцам полив из шлангов