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Лондонцам ближе к зиме вновь разрешили полив из шлангов - РИА Новости, 23.11.2022
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Лондонцам ближе к зиме вновь разрешили полив из шлангов
Лондонцам ближе к зиме вновь разрешили полив из шлангов - РИА Новости, 23.11.2022
Лондонцам ближе к зиме вновь разрешили полив из шлангов
Крупнейшая британская компания по водоснабжению Thames Water сняла для своих 14 миллионов клиентов введенный еще летом из-за аномальной жары запрет на полив из... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:36
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Крупнейшая британская компания по водоснабжению Thames Water сняла для своих 14 миллионов клиентов введенный еще летом из-за аномальной жары запрет на полив из шлангов, следует из заявления, опубликованного на сайте компании.Компания c 24 августа запретила потребителям использовать шланги для полива из-за засухи в стране, теперь это ограничение отменено после недавних обильных дождей в Великобритании."Компания Thames Water отменяет запрет на использование шлангов для клиентов в Лондоне и (регионе) Темза-Вэлли. Благодаря поддержке клиентов и недавней дождливой погоде &lt;…&gt; ограничения на использование воды в настоящее время больше не требуются", - говорится в заявлении компании.В июле Великобритания столкнулась с аномальной жарой: 19 июля был побит предыдущий температурный рекорд в 38,7 градуса – жара достигла 40,3 градуса. В этой связи водопроводные компании в некоторых регионах ввели запрет на использование шлангов для полива.
https://ria.ru/20220817/poliv-1810188661.html
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великобритания, лондон, в мире
Великобритания, Лондон, В мире
12:36 23.11.2022 (обновлено: 12:49 23.11.2022)
 
Лондонцам ближе к зиме вновь разрешили полив из шлангов

Компания по водоснабжению Thames Water ближе к зиме разрешила лондонцам полив из шлангов

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в медиабанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в медиабанк
Вид на Лондон с южного берега Темзы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Крупнейшая британская компания по водоснабжению Thames Water сняла для своих 14 миллионов клиентов введенный еще летом из-за аномальной жары запрет на полив из шлангов, следует из заявления, опубликованного на сайте компании.
Компания c 24 августа запретила потребителям использовать шланги для полива из-за засухи в стране, теперь это ограничение отменено после недавних обильных дождей в Великобритании.
Шланг для полива - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 12:37
Британская компания запретила клиентам использовать шланги для полива
"Компания Thames Water отменяет запрет на использование шлангов для клиентов в Лондоне и (регионе) Темза-Вэлли. Благодаря поддержке клиентов и недавней дождливой погоде <…> ограничения на использование воды в настоящее время больше не требуются", - говорится в заявлении компании.
В июле Великобритания столкнулась с аномальной жарой: 19 июля был побит предыдущий температурный рекорд в 38,7 градуса – жара достигла 40,3 градуса. В этой связи водопроводные компании в некоторых регионах ввели запрет на использование шлангов для полива.
Великобритания - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 15:36
Власти объявили о засухе на юго-западе Англии
 
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